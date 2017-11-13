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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В Германии выставлены на аукцион 14 картин Гитлера

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Самарский художник Юрий Филиппов - заслуженный деятель искусств России. Его кисти и карандашу принадлежат больше тысячи живописных и графических произведений. Творить он 

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В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

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В Самаре в культурно-выставочном центре

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22 декабря 2016, 01:53
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