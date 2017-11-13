Британский госслужащий Питер Рассел обнаружил на полотне австрийского живописца Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" iPhone в руках дамы. Картина была создана в 1860 году.
На картине молодая женщина рассматривает небольшой предмет. Мужчина отметил, что в настоящее время аналогичным образом ведут себя многие, полностью погружаясь в различные мобильные устройства. "Меня больше всего поражает то, насколько технологии меняют восприятие картины", – отмечает Рассел. Знатоки живописи тут же ответили в комментариях, что на самом деле в руках центрального персонажа картины небольшой молитвенник.
В этой связи можно напомнить, что некоторое время назад на итальянской фреске "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" также "обнаружили" гаджет. В данном случае в руках индейца. Впрочем, это далеко не все примеры, когда в век высоких технологий совершенно особым образом воспринимаются многие, даже давно известные произведения искусства. Каждый такой случай становится поводом для активных дискуссий в Сети.
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