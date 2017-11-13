Картина маслом: В Петербурге похищены полотна Поленова и Коровина на 18 млн рублей В Северной столице у пожилой женщины похитили картины на 18 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным сведениям, крупная кража произошла в период с 3 по 6 октября. Неизвестный преступник пробрался в …