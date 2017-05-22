В штате Оклахома были сделаны уникальные снимки молнии, бьющей из-под земли. Фотографии природной аномалии направили ученым для исследования.
По словам свидетелей необычного явления, никогда ничего подобного они не встречали. Молнию, бьющую из-под земли, они связали с мистикой.
В Интернете сейчас обсуждается версия, что этот феномен вызван работой секретной лаборатории, расположенной на большой глубине. В ходу также и версия об инопланетянах. Кто-то даже озвучил предположение, что это все не молния, а следствие аварии космического корабля.
У представителей классической науки свои суждения на этот счет. Такая молния могла появиться в результате накопления большого количества энергии, которую генерируют небоскребы и гигантские подземные комплексы.
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