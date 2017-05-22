В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира В ведущего прогноза погоды Ли Сяодун попала молния в прямом эфире китайского телеканала, когда он рассказывал о грозах в регионе. Мужчина в этот момент вел репортаж с крыши высотки.

Под проливным дождем ведущий говорил о сложившейся метеорологической ситуации, когда за …