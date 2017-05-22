8
23
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В ведущего прогноза погоды Ли Сяодун попала молния в прямом эфире китайского телеканала, когда он рассказывал о грозах в регионе. Мужчина в этот момент вел репортаж с крыши высотки.
Под проливным дождем ведущий говорил о сложившейся метеорологической ситуации, когда за 

25 апреля 2017, 11:28
Ученые: Звезда KIC 8462852 является источником энергии для инопланетян

Ученые: Звезда KIC 8462852 является источником энергии для инопланетян

Немецкий физик из Фуртвангенского университета Эдуард Хейдль утверждает, что звезда KIC 8462852, расположенная в созвездии Лебедя на расстоянии 1480 лет от Земли, является источником энергии для инопланетян. Именно активностью внеземных цивилизаций ученый объяснил периодические изменения светимости этого небесного тела.
Радиус 

5 декабря 2016, 04:44
Ученые планируют извлекать энергию из стоящих в пробках машин

Ученые планируют извлекать энергию из стоящих в пробках машин

Ученые из Калифорнии планируют извлекать энергию из машин, стоящих в пробках. О начале работы над новым проектом рассказали местные власти. Они намерены 50% потребляемого в штате электричества получать из возобновляемых источников.
Замглавы Энергетической комиссии этого американского штата Майкл Грэйвли говорит, 

26 сентября 2016, 02:14
В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В Норвегии 323 оленя погибли от удара одной молнии

В норвежском нацпарке Хардангервидда удар молнии убил 323 диких оленя. Об этом уникальном случае рассказывает BNO News.
Особенно отмечается, что все животные погибли в результате только одного разряда. Их тела были обнаружены на 50-метровом участке.
Прежде специалисты ни разу не 

29 августа 2016, 04:24
В Башкирии пастуха убило молнией

В Башкирии пастуха убило молнией

В Республике Башкирия от удара молнии погиб пастух. Трагедия случилась в Кармаскалинском районе ранним утром.
51-летний местный житель стал жертвой стихии во время выгула стада. Внезапно пошел дождь, началась гроза, и скрыться в безопасном месте не было никакой возможности.
Вместе 

12 августа 2016, 05:33
Молния уничтожила троллейбус в Петрозаводске

Молния уничтожила троллейбус в Петрозаводске

В городе Петрозаводске сгорел троллейбус. Причиной случившегося оказался удар молнии, угодивший в контактную сеть.
Общественное транспортное средство осуществляло свой последний рейс по городскому маршруту. В момент чрезвычайного происшествия троллейбус находился на площади Гагарина.
По свидетельству очевидцев, разряд попал в переднюю 

21 июля 2016, 01:55
Стивен Хокинг указал источник энергии будущего

Стивен Хокинг указал источник энергии будущего

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что человечество могло бы использовать миниатюрные черные дыры для электроснабжения планеты. Информацию об этом распространили западные СМИ со ссылкой на английский портал Express. Впрочем, оговорился ученый, это довольно сложно, но, научившись захватывать рентгеновские и гамма-лучи, 
3 февраля 2016, 02:29
Ученые: возле черных дыр на планетах может существовать жизнь

Ученые: возле черных дыр на планетах может существовать жизнь

Черные дыры представителями научного сообщества считаются крайне малоизученными. Однако, выдвигают версию астрофизики, они обладают способностью излучать особую энергию, которая необходима для поддержания уровня жизни. Публикации на данную тему появились на страницах западных научных изданий.
Ученые убеждены: энергия, возникающая при разности 
22 января 2016, 11:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна