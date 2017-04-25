Ученые из Соединенных Штатов объяснили, чем именно вызваны сравнительно небольшие размеры Марса по сравнению с Землей и Венерой. В частности, препятствием для образования крупного космического тела оказалось гравитационное влияние со стороны Юпитера.

По аналогичной причине, говорят исследователи, между орбитами Марса …