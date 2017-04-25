Портал космического ведомства NASA представил уникальный снимок, на котором американские уфологи рассмотрели инопланетянина. Обнаружил загадочные детали исследователь, зарегистрированный на YouTube под ником Streetcap1.
По мнению специалиста, на фотографии видна фигура гуманоида, частично заваленная марсианской пылью. В Сети уже ведутся жаркие споры по поводу происхождения снимка.
Одни эксперты солидарны с выдвинутым Streetcap1 предположением. Но много и таких, кто не рассмотрели на фото ничего необычного, а то и вовсе сочли его фальсификацией.
Кстати, некоторое время назад Streetcap1 уже анализировал состояние марсианской поверхности и обнаружил на ней листок бумаги якобы с изображением кленового листа. В сфере его интересов также находятся Луна и другие планеты Солнечной системы.
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