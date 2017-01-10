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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Назван продукт, который мужчин спасет от инфаркта

Назван продукт, который мужчин спасет от инфаркта

Мужчины могут избежать появления сердечно-сосудистых болезней, употребляя в пищу куриные яйца. Такой вывод сделали ученые из Финляндии в результате продолжительных исследований.
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10 января 2017, 10:38
Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые из Соединенных Штатов разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни для человеческого здоровья. Итоги соответствующего исследования опубликованы в ряде зарубежных научных изданий.
К своим исследованиям ученые привлекли свыше пяти тысяч человек, чья работа не была связана с физической 

10 января 2017, 09:16
Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые американского космического ведомства NASA опубликовали изображения Земли и Луны, сделанные камерой HiRISE с Марса. Основной снимок является совмещенным, он скомбинирован из двух кадров.
В масштабе изображение передает реальный вид на Землю и ее спутник с Красной планеты. Фотографии были 

9 января 2017, 03:39
NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

По сведениям специалистов NASA, постоянно анализирующих информацию с космических аппаратов, в начале 2017 года сразу два массивных космических тела подойдут близко к Земле. Ученые собираются исследовать эти небесные объекты.
Первый из них, имеющий астрономическое наименование C/2016 U1, проследует недалеко от 

9 января 2017, 01:55
Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
Как поясняют ученые, проведенное ими масштабное исследование продемонстрировало, что с годами у людей совершенствуются участки мозга, отвечающие за распознавание определенных 

9 января 2017, 10:26
Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Американские ученые из космического агентства NASA нашли на Плутоне загадочную ледяную башню больших размеров. Этому объекту дали наименование Penitentes. Первые его фотографии были получены при помощи космического аппарата New Horizons.
Высота объекта составляет примерно 16 футов (около пяти метров). Penitentes 

9 января 2017, 09:38
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет 

9 января 2017, 09:08
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями 

30 декабря 2016, 04:40
Ученые назвали причины гибели Вселенной

Ученые назвали причины гибели Вселенной

Американские ученые из Университета Калифорнии установили причину предстоящей гибели Вселенной. По словам астрономов, постепенное угасание скоплений звезд произойдет из-за разрушительной деятельности черных дыр. Это было открыто в процессе наблюдения за квазарами.
Напомним, что недавно издание The Conversation рассказало об исследовании 

16 ноября 2016, 04:43
В лаборатории создана искусственная черная дыра

В лаборатории создана искусственная черная дыра

Ученый из Израиля Джефф Штайнхауэр создал в своей лаборатории искусственную черную дыру для проверки известной теории излучения Хокинга. Эксперименты длились в течение семи лет. По словам исследователя, он хотел доказать, что черные дыры способны поглощать любые видимые объекты.

Вплоть до 1974 года, 

29 августа 2016, 11:39
Ученые: Черная дыра может уничтожить Землю за несколько секунд

Ученые: Черная дыра может уничтожить Землю за несколько секунд

Несмотря на то, что в близлежащей окрестности Солнечной системы нет ни одной черной дыры, астрономы утверждают, что подобные области пространства-времени с непреодолимым гравитационным притяжением могут уничтожить нашу планету всего за несколько секунд.
 
Ближайший к нам подобный объект под кодовым 

2 августа 2016, 05:58
Ученые: Гравитационные волны зафиксированы второй раз в истории

Ученые: Гравитационные волны зафиксированы второй раз в истории

Ученые, в число которых входят российские физики, второй раз в истории зафиксировали гравитационные волны. Об этом информируют представители МГУ.
Впервые гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном, обнаружили прошлой осенью. На этот раз они были замечены специальными детекторами в американских штатах Луизиана и 

16 июня 2016, 09:31
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