Космический телескоп «Хаббл» сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая противоречит представлениям ученых о таких объектах. Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 заинтересовала их своей небольшой массой. Также исследователи отметили, что ее яркость намного больше нормы.
Все перечисленные обстоятельства говорят о том, что суждения ученых о структуре и функциях черных дыр во Вселенной могут оказаться неверными. Сейчас ведется постоянный мониторинг этого и похожих объектов с целью выяснить, почему именно они имеют такую аномальную яркость.
Ранее появилась информация, что космический телескоп «Хаббл» получил загадочные снимки молодой звезды HD 172555 в созвездии Павлина. На изображениях хорошо различим целый «рой» комет, которые направляются в сторону светила и периодически сталкиваются с ним.
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