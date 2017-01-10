Несмотря на то, что в близлежащей окрестности Солнечной системы нет ни одной черной дыры, астрономы утверждают, что подобные области пространства-времени с непреодолимым гравитационным притяжением могут уничтожить нашу планету всего за несколько секунд.



Ближайший к нам подобный объект под кодовым …