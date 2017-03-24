Оказывается, старый добрый Word представляет опасность для всех компьютеров. Как выяснили специалисты (компания Fortinet, США), программа содержит в себе некий макрос, используя который хакеры могут взламывать операционные системы, такие как Windows и MacOS.
Эксперты компании, занимающиеся сетевой защитой, уверяют, что алгоритм хакерских атак до предела прост. У обнаруженного ими макроса есть скрипт, созданный на языке Python, который и определяет всю компьютерную систему, после чего при помощи хакерского компьютера загружается вредоносное приложение (в одной из двух предусмотренных вариаций).
Специалисты пока не выяснили, каково назначение опасной программы, по причине отключенного управляющего сервера. Однако работа в этом направлении продолжается.
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