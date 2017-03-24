Треть компаний в России не могут защититься от кибератак Третья часть всех российских компаний (более 30%) не способна защитить себя от кибератак. При этом 62% компаний просто надеются на встроенные системы защиты от хакеров. Таковы выводы исследования, недавно проведенного «Лабораторией Касперского» и В2В International.

Удивляет тот факт, что достаточно …