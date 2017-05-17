Хакеры взломали информационные табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в столице Соединенных Штатов и транслировали порнографические ролики. Об рассказывает Fox News.
Как сообщается, злоумышленникам удалось взломать новые информационные табло, которые размещались около зоны фуд-корта. Работники заведений быстрого питания утверждали, что инцидент случился дважды в течение суток.
Далее было принято решение выключить табло. Сейчас специалисты пытаются установить, как именно хакеры сумели получить доступ к экрану. А некоторое время назад появилось сообщение, что в Индонезии арестовали подозреваемого в трансляции порно на билборде.
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