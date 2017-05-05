Телезрители смогут познакомиться с разными эпохами в историческом полотне вселенной "Игры престолов". Над сценариями спин-оффов будут трудиться авторы, на счету которых популярные блокбастеры, в том числе "Люди Икс", «Kingsman», «Годзилла» и многие другие. В создании новых картин примет участие и автор книг Джордж Р. Р. Мартин. Когда свет увидят новые сериалы, пока не сообщается. Следующий, седьмой сезон "Игры престолов" фанаты ждут уже этим летом.
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Архитекторы создали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»
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20 апреля 2017, 01:00
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Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 уникальных фигур из «Игры престолов»
Мастер из Башкирии Салават Фидаи анонсировал показ 30 уникальных фигур персонажей «Игры престолов». Специалист известен в России и за ее пределами тем, что вырезает настоящие шедевры на грифеле карандаша. В итоге получаются крошечные фигурки киногероев, популярных личностей или изображения различных …
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20 марта 2017, 03:29
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Судья приказал звезде «Игры престолов» вернуть в США сына
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28 октября 2016, 04:11
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В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары
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20 октября 2016, 12:33
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Фелисити Джонс предложена главная роль в спин-оффе «Звездных войн»
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4 февраля 2015, 05:57