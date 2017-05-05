Архитекторы создали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов» Архитекторы разработали проект плавающей тюрьмы по мотивам той, в которой находился один из главных героев «Игры престолов» Тирион Ланнистер. Об этом рассказывают западные СМИ.

Кораблю дадут наименование Panama Papers Jail. На борту могут располагаться более 3000 заключенных.

Камеры на этом …