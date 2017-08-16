Самарский актер, ведущий новостей на телеканале «ТЕРРА» Алексей Елхимов исполнил одну из ключевых ролей второго плана в телесериале «Куляш». Его премьера запланирована в Казахстане на 23 декабря.

Фильм посвящен выдающейся оперной певице и драматической актрисе Куляш Байсеитовой. Когда она получила звание …