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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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СМИ сообщили о новом виде спама в России

СМИ сообщили о новом виде спама в России

В России кибермошенники заставляют абонентов перезванивать на незнакомые номера и выслушивать рекламные сообщения. Об этом со ссылкой на сведения аналитической компании Telecom Daily информируют «Известия».
Рассылающие спам злоумышленники применяют автоматическую систему, которая осуществляет звонки и обрывает вызовы после первого гудка. 

16 августа 2017, 10:50
В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

Зарубежные СМИ раскрыли личность погибшей на съемках картины «Дэдпул-2» женщины-каскадера. Это Джой Харрис, первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.
Харрис исполняла трюк на мотоцикле, дублируя актрису Зази Битц в роли мутанта Домино. Это была единственная работа мотогонщицы в 

15 августа 2017, 05:10
Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Экс-специалист Национального института технологий США Билл Берр рассказал журналистам, что разработанное им широко известное руководство по созданию самых надежных паролей теперь взято хакерами в оборот, и они применяют его в своих преступных целях. Таким образом, руководство по созданию более совершенных 

11 августа 2017, 09:21
Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Хакеры, похитившие данные телеканала HBO, разместили в интернете адреса и телефоны исполнителей главных ролей в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Independent.
Как отмечается, в файле, оказавшемся в открытом доступе, есть телефонные номера, домашние адреса и адреса электронной 

10 августа 2017, 09:17
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить 

9 августа 2017, 02:58
Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в 

10 июля 2017, 10:03
Фонд кино в 2017 году профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов

Фонд кино в 2017 году профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов

В Фонде кино решили, каким именно отечественным фильмам выделят государственные средства. Информация об этом появилась на сайте организации.
В общей сложности 16 проектов получат финансовую поддержку. При этом лишь шесть из них — безвозвратную.
На условиях полной возвратности деньги получат 

23 июня 2017, 05:30
Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»

Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»

Фанаты легендарной киносаги делают ставки на то, какие основные персонажи погибнут в новом сезоне сериала. По словам авторов, он будет предпоследним, а значит, говорят зрители, можно ожидать море крови.
Знатоки стараются угадать, кто из персонажей умрет первым. Они представили список 

31 мая 2017, 02:19
Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
В настоящее время идет последовательное укрепление кроны, несмотря на всевозможные ограничительные меры. На островном государстве сейчас наблюдается настоящий 

5 мая 2017, 11:15
Автор «Игры престолов» приедет в Россию

Автор «Игры престолов» приедет в Россию

Писатель Джордж Мартин, создавший серию книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которой был снят сериал «Игра престолов», посетит ежегодный фестиваль фантастики в Санкт-Петербурге. На сей раз мероприятие пройдет с 18 по 21 августа.
Наряду с популярной серией произведений, Джордж 

7 апреля 2017, 09:57
В блогах: Уважаемые кандидаты, будьте осторожны!

В блогах: Уважаемые кандидаты, будьте осторожны!

Блогер 8vvv8 предупреждает о новом виде "лохотрона" в Самаре. На сайтах бесплатных объявлений недавно появилось сообщение, что якобы с 25 по 29 декабря на территории города будут проходить съемки телесериала. Сейчас идет набор массовки. Требуется 40 человек. Зарплата - 
22 декабря 2015, 09:28
Телеканал СТС закрыл популярный сериал «Кухня»

Телеканал СТС закрыл популярный сериал «Кухня»

На телеканале СТС принято решение закрыть полюбившийся многим россиянам сериал «Кухня». Съемки последних сцен заключительного шестого сезона состоялись в Москве в эти дни. Поклонники «Кухни» смогут посмотреть финальный выпуск весной 2016 года.
Напомним, впервые на экраны сериал вышел в 2012 
14 октября 2015, 02:10
Телесериал «Симпсоны» продлен на 2 сезона

Телесериал «Симпсоны» продлен на 2 сезона

Популярный американский сериал The Simpsons будет жить еще 2 сезона. О продлении шоу 5 мая сообщил телеканал Fox.
В текущем году и в 2016-м ожидаются новые серии. На сегодняшний день уже завершены переговоры об озвучке и подписаны соответствующие соглашения.
Сейчас 
5 мая 2015, 08:00
Самарский актер Алексей Елхимов исполнил одну из ключевых ролей в телесериале «Куляш»

Самарский актер Алексей Елхимов исполнил одну из ключевых ролей в телесериале «Куляш»

Самарский актер, ведущий новостей на телеканале «ТЕРРА» Алексей Елхимов исполнил одну из ключевых ролей второго плана в телесериале «Куляш». Его премьера запланирована в Казахстане на 23 декабря.

Фильм посвящен выдающейся оперной певице и драматической актрисе Куляш Байсеитовой. Когда она получила звание 

16 декабря 2013, 01:08
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