Испанское отделение HBO по ошибке продемонстрировало новую серию "Игры престолов". Она была доступна подписчикам в течение 40 минут, а затем ее оперативно удалили и постарались не оставить никаких следов.
Впрочем, проблем избежать не получилось. К тому времени серию уже скачали и выложили в интернете. Речь идет о шестом эпизоде нового сезона.
Кстати, некоторое время назад хакеры «слили» в сеть четвертую серию нового сезона популярного сериала. Вскоре пользователи Reddit выяснили, что злоумышленниками оказались граждане Индии, которые являлись сотрудниками компании, имевшей доступ к еще не вышедшим эпизодам.
Напомним, «Игра престолов» выходит на телеканале HBO с 2011 года. На данный момент это один из самых популярных телевизионных сериалов современности.
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