7
40
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    d8P    .d8888b.   888    d8P   888888888   888              d8888           
 888   d8P    d88P  Y88b  888   d8P    888         888             d88888           
 888  d8P          .d88P  888  d8P     888         888            d88P888           
 888d88K          8888"   888d88K      8888888b.   888           d88P 888  88888b.  
 8888888b          "Y8b.  8888888b          "Y88b  888          d88P  888  888 "88b 
 888  Y88b    888    888  888  Y88b           888  888         d88P   888  888  888 
 888   Y88b   Y88b  d88P  888   Y88b   Y88b  d88P  888        d8888888888  888  888 
 888    Y88b   "Y8888P"   888    Y88b   "Y8888P"   88888888  d88P     888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Стивен Хокинг прогнозирует исчезновение человечества к 2600 году

Стивен Хокинг прогнозирует исчезновение человечества к 2600 году

Человечество прекратит свое существование примерно в 2600 году вследствие глобальной катастрофы, спровоцированной перенаселением и гигантским объемом используемой энергии. Такой неутешительный прогноз был дан в Пекине всемирно известным английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.
Как говорил некоторое время назад этот британский ученый, массовой 

8 ноября 2017, 03:32
Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Спецслужбы Соединенных Штатов признали лучшей российскую технологию распознавания лиц. Об этом заокеанские эксперты агентства передовых исследований в области разведки заявили по результатам конкурса алгоритмов идентификации лиц.
Как отмечается, победителем этого необычного состязания оказалась компания NtechLab из России. Ее признали лучшей 

8 ноября 2017, 03:27
Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

В Крыму исследователи нашли ворота многовекового городища. Как рассказали отечественные информагентства, открытие было сделано в Бахчисарайском районе.
 Взорам многочисленных специалистов предстали развалины скифской крепости. По словам исследователей артефакта, речь, в частности, идет о неплохо сохранившихся фрагментах воротной башни. Они могут 

8 ноября 2017, 02:06
Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

В издании Popular Mechanics рассказывается о том, как специалисты из Южной Кореи обнаружили загадочное небесное тело в галактике Млечный Путь. Как утверждается, планета обладает всеми характеристиками, которые в перспективе дадут ей возможность превратиться в звезду.
Небесный объект находится в так 

8 ноября 2017, 02:02
Ученые доказали, что недосып опасен для окружающих

Ученые доказали, что недосып опасен для окружающих

Представители Калифорнийского университета поделились результатами последней серии экспериментов. Специалисты изучили работу мозга 12 пациентов. В процессе исследований участникам предложили как можно быстрее отнести различные изображения к той или иной разновидности.
Как выяснилось, чем более человек был невыспавшимся, тем сложнее ему 

7 ноября 2017, 03:01
Ученые выяснили главные причины разводов

Ученые выяснили главные причины разводов

Специалисты из Университета Мичигана задались целью проанализировать главные причины разводов. Исследование велось на протяжении полутора десятков лет.
В процессе наблюдений за сотнями пар было установлено: в большинстве случаев инициатива по расторжению брачного союза исходила от женщин, они подавали на развод 

3 ноября 2017, 09:59
Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс

Более 2 млн жителей разных стран, в числе которых свыше 60 000 граждан Российской Федерации, отправили в американское космическое ведомство свои данные для того, чтобы они были зафиксированы на микрочипе и посланы на Красную планету на специальном исследовательском зонде, рассказывает РИА 

2 ноября 2017, 10:12
Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

Китайские ученые создают «умный» нанокостюм

С разработкой уникального костюма, созданного учеными из КНР, медики получили возможность удаленно следить за пациентами. Разрабатывают в Китайской академии наук и нанопластыри для безболезненного введения вакцин.
Коллектив специалистов из Поднебесной рассказал журналистам о разработке "умной" одежды. При помощи нового обмундирования 

1 ноября 2017, 10:55
Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

Внеплановое увеличение акцизов на топливо может произойти в Российской Федерации по инициативе правительства. В кабмине собираются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму.
По сведениям ряда информагентств, предложение уже внесено на рассмотрение Минтрансом. Предварительное одобрение идеи прозвучало на 

18 сентября 2017, 09:21
В России придумали, как сэкономить на бензине

В России придумали, как сэкономить на бензине

В России для нефтеперерабатывающих заводов разработают систему бенчмаркинга, которая поможет экономить при производстве бензина и дизтоплива. Созданием схемы уже занимается государственный Всероссийский НИИ по переработке нефти. После анализа полученных данных исследователи определят ряд эталонных нефтезаводов. Для НПЗ, испытывающих проблемы, сформируют 

25 июля 2017, 01:51
Психологический барьер: Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей

Психологический барьер: Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей

Цена литра бензина марок Аи-92 и 95 заметно поднялась во многих российских регионах в последние дни. Ситуацию анализируют отечественные СМИ со ссылкой на мониторинг Минэнерго.
Средняя цена литра Аи-95 выросла на 9 копеек, преодолев барьер в 40 рублей. Аи-92 прибавил 

15 июня 2017, 12:10
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»

В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
Масштабные опыты осуществляются в 50 километрах от Кельна, где специалисты возвели установку, состоящую из 149 прожекторов, способную генерировать свет 

24 марта 2017, 01:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.