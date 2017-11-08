Южнокорейские ученые смогли получить метан посредством солнечной энергии. Как поясняют эксперты, катализатором в данной химической реакции был оксид цинка, который взяли из обыкновенного крема для загара.
Об этой серии экспериментов было рассказано на страницах специализированного издания Nature Communications. Ученые вели свои беспрецедентные исследования под водой под прямым воздействием солнечных лучей. В ходе этой работы получилось превратить молекулы углекислого газа в метан. В дальнейшем опыты провели повторно, только без участия в процессе Солнца. Вместо последнего, для катализа реакции применили мощную лампу.
Специалисты прогнозируют, что в перспективе это изобретение поспособствует решению проблемы обеспечения людей экологическим топливом. На сегодняшнем этапе польза от исследований невелика по причине малого КПД, невысокой скорости получения метана и нестабильности реакции, резюмируют ученые.
|
Стивен Хокинг прогнозирует исчезновение человечества к 2600 году
Человечество прекратит свое существование примерно в 2600 году вследствие глобальной катастрофы, спровоцированной перенаселением и гигантским объемом используемой энергии. Такой неутешительный прогноз был дан в Пекине всемирно известным английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.
|
8 ноября 2017, 03:32
|
Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей
Спецслужбы Соединенных Штатов признали лучшей российскую технологию распознавания лиц. Об этом заокеанские эксперты агентства передовых исследований в области разведки заявили по результатам конкурса алгоритмов идентификации лиц.
|
8 ноября 2017, 03:27
|
Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость
В Крыму исследователи нашли ворота многовекового городища. Как рассказали отечественные информагентства, открытие было сделано в Бахчисарайском районе.
|
8 ноября 2017, 02:06
|
Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету
В издании Popular Mechanics рассказывается о том, как специалисты из Южной Кореи обнаружили загадочное небесное тело в галактике Млечный Путь. Как утверждается, планета обладает всеми характеристиками, которые в перспективе дадут ей возможность превратиться в звезду.
|
8 ноября 2017, 02:02
|
Ученые доказали, что недосып опасен для окружающих
Представители Калифорнийского университета поделились результатами последней серии экспериментов. Специалисты изучили работу мозга 12 пациентов. В процессе исследований участникам предложили как можно быстрее отнести различные изображения к той или иной разновидности.
|
7 ноября 2017, 03:01
|
Ученые выяснили главные причины разводов
Специалисты из Университета Мичигана задались целью проанализировать главные причины разводов. Исследование велось на протяжении полутора десятков лет.
|
3 ноября 2017, 09:59
|
Более 60 тысяч россиян захотели отправить свои имена на Марс
|
2 ноября 2017, 10:12
|
Китайские ученые создают «умный» нанокостюм
С разработкой уникального костюма, созданного учеными из КНР, медики получили возможность удаленно следить за пациентами. Разрабатывают в Китайской академии наук и нанопластыри для безболезненного введения вакцин.
|
1 ноября 2017, 10:55
|
Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо
Внеплановое увеличение акцизов на топливо может произойти в Российской Федерации по инициативе правительства. В кабмине собираются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму.
|
18 сентября 2017, 09:21
|
В России придумали, как сэкономить на бензине
В России для нефтеперерабатывающих заводов разработают систему бенчмаркинга, которая поможет экономить при производстве бензина и дизтоплива. Созданием схемы уже занимается государственный Всероссийский НИИ по переработке нефти. После анализа полученных данных исследователи определят ряд эталонных нефтезаводов. Для НПЗ, испытывающих проблемы, сформируют …
|
25 июля 2017, 01:51
|
Психологический барьер: Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей
|
15 июня 2017, 12:10
|
В Германии ученые собрали гигантское «искусственное солнце»
В Германском аэрокосмическом центре ученые ведут исследования по производству экологически чистого топлива с помощью интенсивного света. Об этом рассказывает The Guardian.
|
24 марта 2017, 01:36