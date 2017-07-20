Японская корпорация Honda запатентовала салон нового спорткара, который в линейке автопроизводителя будет на ступень ниже NSX. Одна из основных отличительных особенностей модели в том, что она станет комплектоваться прямоугольным рулем.
Патентные изображения разместило издание AutoGuide. Автоновинка будет двухместной. Какие-то элементы салона она возьмет у NSX. Речь идет о нижней части центральной консоли, где будут кнопки управления коробкой передач, а также шайба выбора режимов работы управляющей электроники.
Первая информация о спорткаре Honda попала в Сеть два года назад. Тогда в Интернете тоже разместили патентные иллюстрации. Эксперты допускали, что на тех изображениях могла быть новая модификация суперкара NSX, которую укомплектуют откидной крышей.
Год назад компания запатентовала название ZSX, которое, по появившимся тогда слухам, мог бы получить компактный спорткар марки. При этом допускалось, что такую аббревиатуру станет использовать мотоциклетное, а не автомобильное подразделение «Хонды».
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