2
00
54
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888                     .d8888b.   8888888888   .d8888b.   8888888888 
           888                    d88P  Y88b        d88P  d88P  Y88b  888        
           888                    888              d88P          888  888        
 888  888  888888  888  888  888  888d888b.       d88P         .d88P  8888888    
 888  888  888     888  888  888  888P "Y88b   88888888    .od888P"   888        
 888  888  888     888  888  888  888    888    d88P      d88P"       888        
 Y88b 888  Y88b.   Y88b 888 d88P  Y88b  d88P   d88P       888"        888        
  "Y88888   "Y888   "Y8888888P"    "Y8888P"   d88P        888888888   888        
      888                                                                        
 Y8b d88P                                                                        
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований 

19 июля 2017, 03:25
Названы официальные цены на все комплектации нового KIA Rio в России

Названы официальные цены на все комплектации нового KIA Rio в России

Представители корейской автомобильной корпорации Kia назвали официальную стоимость и привели характеристики нового поколения седана Rio. Цена автоновинки стартует с отметки 699 000 руб.
Обновленный Kia Rio получит 1,4-литровый мотор мощностью 100 л.с.. Также для россиян будет доступен 1,6-литровый двигатель производительностью 123 

18 июля 2017, 11:16
Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo привезла трехлетнему мальчику в Соединенных Штатах самую большую в мире коробку с машиной. Внутри находился настоящий грузовик. Распаковку «игрушки» официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса как наиболее масштабную за всю историю.
Возле дома ребенка, который с малых лет 

13 июля 2017, 09:19
Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Составлен рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом 

11 июля 2017, 02:08
Появился первый тизер нового минивэна Honda Odyssey

Появился первый тизер нового минивэна Honda Odyssey

Компания Honda опубликовала первый официальный тизер фургона Odyssey 2017 модельного года. Рестайлинговая версия восьмиместного пассажирского минивэна получила несколько инновационных опций и новые силовые установки. Honda Odyssey  появится в продаже на американском рынке с 19 декабря. 

Новая генерация минивэна оснащена 3,5-литровым «атмосферником» с отдачей 

20 декабря 2016, 08:25
Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.

Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с 

18 декабря 2016, 07:31
Ford запустил производство нового спорткара GT

Ford запустил производство нового спорткара GT

На канадском заводе Ford Motor Company в Онтарио начался выпуск модели GT. Спрос на новый суперкар Ford GT значительно превысил производственные возможности компании. 
Заявки на покупку спортивного купе GT подали 6500 человек, в то время как Ford планирует выпустить всего 1000 

17 декабря 2016, 11:09
Honda выпустит новые электрокары и гибриды к 2020 году

Honda выпустит новые электрокары и гибриды к 2020 году

Стало известно, что японский концерн Honda к 2020 году расширит свой модельный ряд гибридами и электромобилями, которые будут основаны на компактных моделях марки.
Глава европейского отдела маркетинга и продаж Honda Жан-Марк Штренг отметил, что компании приходится искать новые пути развития на фоне 

14 декабря 2016, 03:57
Mazda отказалась от выпуска купе RX-9 с ротором

Mazda отказалась от выпуска купе RX-9 с ротором

Японский концерн Mazda Motor Corporation решил отказаться от выпуска купе RX-9 с роторным двигателем SKYACTIV-R, который мог стать преемником модели RX-8. В автомобильном мире долго ходили слухи о разработке серийной версии модели. Концептуальная модель RX-Vision Concept с ротором была представлена еще в 2015 году. Однако 

6 декабря 2016, 05:30
Компания Honda опубликовала цены на новый кроссовер CR-V

Компания Honda опубликовала цены на новый кроссовер CR-V

Компания Honda сообщила, что пятое поколение кроссовера Honda CR-V появится на российском рынке в середине 2017 года. Обновленный вседорожник получит мощные двигатели DOHC i-VTEC объемом 2 и 2,4 л. Базовая комплектация автомобиля CR-V будет включать камеру заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, системы ABS и EBD 

30 ноября 2016, 04:23
В РФ на 41% вырос спрос на спорткары Lamborghini

В РФ на 41% вырос спрос на спорткары Lamborghini

Объем продаж моделей Lamborghini на российском рынке увеличился на 41% по результатам девяти месяцев этого года. По оценкам экспертов аналитического агентства «Автостат», за январь-сентябрь концерн реализовал 24 спорткара.
Как утверждают специалисты, самой востребованной моделью бренда в России оказалась Huracan, предлагаемая 

8 ноября 2016, 04:02
Новое поколение Honda CR-V появится в России в 2017 году

Новое поколение Honda CR-V появится в России в 2017 году

Несколько дней назад был рассекречен обновленный дизайн популярной модели Honda CR-V. Продажи пятого поколения кроссовера CR-V в России стартуют в 2017 году, сообщили представители японского концерна. В моторной линейке появится новый 4-х цилиндровый бензиновый двигатель, развивающий мощность до 190 л.с. Стоимость 

23 октября 2016, 08:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна