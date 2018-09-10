В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Эмми». Одним из главных ее триумфаторов стал сериал «Игра престолов». Он заявлялся сразу по 22 номинациям и одержал победы в семи из них. Создатели получили премии за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную музыку, сведение звука, постановку трюков и работу художника-постановщика.
Напомним, сериал «Игра престолов» выходит на экраны с 2001 года. Зрители увидели семь его сезонов. Сейчас идет работа над заключительным, восьмым сезоном. Изначально его выход планировался на 2019 год, но дата релиза была перенесена из-за затянувшихся съемок.
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