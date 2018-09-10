Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.

Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его …