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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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В октябре начнутся съемки приквела «Игры престолов»

В октябре начнутся съемки приквела «Игры престолов»

В октябре этого года должны стартовать съемки приквела сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Belfast Telegraph. Продюсерами проекта станут сценарист оригинальной саги Брайан Когман и автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин.

Действие сериала будет происходить 
10 июля 2018, 11:15
Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

7 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского «Живого Журнала». Грядущая премия «Блогер года - 2017» - самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
27 февраля 2018, 11:47
Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Впервые на телевидении 7 сезон легендарного сериала «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Всероссийская телепремьера седьмого сезона «Игры Престолов» состоится 4 февраля на ТЕРРА РЕН 
19 января 2018, 02:39
Сериал

Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"

Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.

Оказалось, 
16 января 2018, 12:01
Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

В Атлантическом океане разбушевался новый ураган - Офелия. На этот раз он атаковал не заокеанские колонии европейских стран, а Британские острова. По словам экспертов, порядка трех десятилетий Британия, Ирландия и Уэльс не переживали таких стихийных бедствий. В итоге Белфаст отменил 

17 октября 2017, 02:27
В Филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»

В Филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»

В Самарской филармонии наградили победителей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти». Генеральными информационными партнерами события выступили телеканал «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».

Премия "ТОП 50. Самые известные люди Самары и Тольятти" проходит в регионе уже в седьмой 

4 октября 2017, 09:14
Игра пиратов: Седьмой сезон «Игры престолов» посмотрели нелегально более 1 миллиарда раз

Игра пиратов: Седьмой сезон «Игры престолов» посмотрели нелегально более 1 миллиарда раз

Своеобразные рекорды устанавливает седьмая часть популярной киносаги «Игра престолов». По последним данным, нелегально ее посмотрели более миллиарда раз.
Порядка 84% таких просмотров составили стримы, торрент-трекеры – около 9%, иными способами скачивали сериал в 7% случаев. За первые 72 часа после 

7 сентября 2017, 10:22
Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы через спойлеры к новым эпизодам культовой киносаги «Игра престолов». Как рассказал ряд информагентств, злоумышленники распространяют электронные письма, где излагают подробности еще невышедших серий. Для получения большего количества сведений требуется скачать текстовый документ, в котором и скрыт троян.

28 августа 2017, 02:11
Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.

Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его 

25 июля 2017, 02:51
«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

9 июня 2017, 05:41
«РЕН ТВ» вышел в финал престижной международной премии Promax

«РЕН ТВ» вышел в финал престижной международной премии Promax

Телеканал «РЕН ТВ» впервые стал финалистом шести номинаций международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.

В престижной премии PromaxBDA Global Excellence Award участвуют только лидеры медиарынка со всего мира. В 2017 году 

5 мая 2017, 05:43
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