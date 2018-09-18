«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду В этом году за победу в конкурсе "Мисс Бикини" боролись более 20 человек. Они присылали свои фотографии на сайт trkterra.ru, там же за них голосовали читатели.

Основная борьба развернулась между двумя … В этом году за победу в конкурсе "Мисс Бикини" боролись более 20 человек. Они присылали свои фотографии на сайт trkterra.ru, там же за них голосовали читатели.Основная борьба развернулась между двумя