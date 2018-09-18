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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Эмми». Одним из главных ее триумфаторов стал сериал «Игра престолов». Он заявлялся сразу по 22 номинациям и одержал победы в семи из них. Создатели получили премии  за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную 

10 сентября 2018, 11:33
«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду

«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду

В этом году за победу в конкурсе "Мисс Бикини" боролись более 20 человек. Они присылали свои фотографии на сайт trkterra.ru, там же за них голосовали читатели. 
Основная борьба развернулась между двумя 
5 сентября 2018, 11:50
Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»

Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»

Председатель «Самарской областной организации Союза журналистов России» Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». Как говорится в тексте соответствующего постановления губернатора, его она получила За значительный вклад в развитие средств массовой информации Самарской области. Знак ей вручили 

26 июля 2018, 07:12
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Сериал

Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"

Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.

Оказалось, 
16 января 2018, 12:01
Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

В Атлантическом океане разбушевался новый ураган - Офелия. На этот раз он атаковал не заокеанские колонии европейских стран, а Британские острова. По словам экспертов, порядка трех десятилетий Британия, Ирландия и Уэльс не переживали таких стихийных бедствий. В итоге Белфаст отменил 

17 октября 2017, 02:27
Игра пиратов: Седьмой сезон «Игры престолов» посмотрели нелегально более 1 миллиарда раз

Игра пиратов: Седьмой сезон «Игры престолов» посмотрели нелегально более 1 миллиарда раз

Своеобразные рекорды устанавливает седьмая часть популярной киносаги «Игра престолов». По последним данным, нелегально ее посмотрели более миллиарда раз.
Порядка 84% таких просмотров составили стримы, торрент-трекеры – около 9%, иными способами скачивали сериал в 7% случаев. За первые 72 часа после 

7 сентября 2017, 10:22
Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

30 июля в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российская сборная заняла третье место в общем медальном зачете.
31 июля 2017, 01:08
«Игра престолов» не успеет взять «Эмми-2017»

«Игра престолов» не успеет взять «Эмми-2017»

Создатели сериала «Игра престолов» перенесли премьеру седьмого сезона. «Эмми» в 2017 году у фильма не будет.

Новый сезон сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) выйдет позже, чем планировалось. Об этом голливудским журналистам рассказали в компании HBO. Премьеру ждали весной 
21 июля 2016, 05:00
«Игра престолов» опять лидирует по числу номинаций на Эмми-2016

«Игра престолов» опять лидирует по числу номинаций на Эмми-2016

Американская телеакадемия назвала номинантов на телепремию «Эмми» в 2016 году  среди прайм-таймовых сериалов. Безусловным лидером, собравшим 23 номинации, стала популярная киносага «Игра престолов» (телеканал НВО).
Лидирующие позиции зрелищной киноленты не удивляют: напомним, в минувшем году на счету «Игры престолов» было 

15 июля 2016, 02:43
Получили награду посмертно

Получили награду посмертно

Телепрограмма британского телеканала Channel 4 News: The Battle for Homs, в которой рассказывалось о боях в сирийском Хомсе, в ходе которых погибли американская журналистка Мари Колвин и французский фотожурналист Реми Ошлик, удостоена премии Emmy - высшей телевизионной награды, присваиваемой ежегодно 

2 октября 2013, 07:04
Сериал

Сериал "Жизнь и судьба" номинирован на международную премию "Эмми"

Российский сериал "Жизнь и судьба", вышедший на экраны в прошлом году, стал номинантом международной премии "Эмми" в категории "Телевизионный фильм/мини-сериал". Напомним, это первая экранизация романа Василия Гроссмана, который создавался на протяжении десяти лет. В сериале рассказывается о судьбе семьи Шапошниковых, 

14 мая 2013, 04:33
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