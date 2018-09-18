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«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»
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10 сентября 2018, 11:33
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«Мисс бикини-2018» получила заслуженную награду
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5 сентября 2018, 11:50
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Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»
Председатель «Самарской областной организации Союза журналистов России» Ирина Цветкова награждена знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». Как говорится в тексте соответствующего постановления губернатора, его она получила За значительный вклад в развитие средств массовой информации Самарской области. Знак ей вручили …
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26 июля 2018, 07:12
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Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”
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16 февраля 2018, 05:10
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Сериал "Ведьмак" станет конкурентом "Игры престолов"
Сериал «Ведьмак», который должен выйти в 2018 году, может составить серьезную конкуренцию «Игре престолов». Во всяком случае, на это надеется шоу-раннер Лорен Шмидт Хиссрич, сообщает Life.ru. На днях она встретилась с фанатами «Ведьмака» и обсудила будущее экранизации.
Оказалось, …
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16 января 2018, 12:01
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Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»
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17 октября 2017, 02:27
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Игра пиратов: Седьмой сезон «Игры престолов» посмотрели нелегально более 1 миллиарда раз
Своеобразные рекорды устанавливает седьмая часть популярной киносаги «Игра престолов». По последним данным, нелегально ее посмотрели более миллиарда раз.
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7 сентября 2017, 10:22
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Сборная России показала лучший результат за последние 23 года
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31 июля 2017, 01:08
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«Игра престолов» не успеет взять «Эмми-2017»
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21 июля 2016, 05:00
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«Игра престолов» опять лидирует по числу номинаций на Эмми-2016
Американская телеакадемия назвала номинантов на телепремию «Эмми» в 2016 году среди прайм-таймовых сериалов. Безусловным лидером, собравшим 23 номинации, стала популярная киносага «Игра престолов» (телеканал НВО).
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15 июля 2016, 02:43
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Получили награду посмертно
Телепрограмма британского телеканала Channel 4 News: The Battle for Homs, в которой рассказывалось о боях в сирийском Хомсе, в ходе которых погибли американская журналистка Мари Колвин и французский фотожурналист Реми Ошлик, удостоена премии Emmy - высшей телевизионной награды, присваиваемой ежегодно …
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2 октября 2013, 07:04
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Сериал "Жизнь и судьба" номинирован на международную премию "Эмми"
Российский сериал "Жизнь и судьба", вышедший на экраны в прошлом году, стал номинантом международной премии "Эмми" в категории "Телевизионный фильм/мини-сериал". Напомним, это первая экранизация романа Василия Гроссмана, который создавался на протяжении десяти лет. В сериале рассказывается о судьбе семьи Шапошниковых, …
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14 мая 2013, 04:33