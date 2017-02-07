Патент для мигрантов в Самарской области станет дороже с 2017 года Правительство Самарской области предупредило, что в 2017 году в регионе может увеличиться стоимость патента для мигрантов. Разработкой необходимых документов в настоящее время сейчас занимаются в региональном министерстве труда. Стоимость патента будет зависеть от социально-экономической ситуации в Самарской области. В Российской Федерации …