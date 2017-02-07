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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Дизайн компактвэна Datsun Redi-GO от Nissan запатентован в России

Дизайн компактвэна Datsun Redi-GO от Nissan запатентован в России

Японская корпорация Nissan оформила патент на дизайн компактного городского хэтчбека Datsun redi-GO, стилизованного под кроссовер. Кроме того, производитель запатентовал радиаторную решетку, бамперы и переднюю панель автомобиля. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на данные Роспатента.

Напомним, хэтчбек Datsun redi-GO выпускается на производство в 

19 декабря 2016, 02:46
Новым российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов

Новым российским ноутбукам обеспечат защиту от мороза и ударов

Минпромторг выдал субсидию российскому разработчику «Т-Платформы» в размере 150 млн рублей на проект сверхпрочного отечественного ноутбука. Техника получит защиту от механических повреждений и электромагнитных полей. Кроме того, российский компьютер будет работать после попадания в воду, а также при температуре воздуха 

13 декабря 2016, 07:19
Патент для мигрантов в Самарской области станет дороже с 2017 года

Патент для мигрантов в Самарской области станет дороже с 2017 года

Правительство Самарской области предупредило, что в 2017 году в регионе может увеличиться стоимость патента для мигрантов. Разработкой необходимых документов в настоящее время сейчас занимаются в региональном министерстве труда. Стоимость патента будет зависеть от социально-экономической ситуации в Самарской области.

В Российской Федерации 

9 ноября 2016, 04:56
Компания Apple запатентовала бумажный пакет

Компания Apple запатентовала бумажный пакет

Корпорация Apple запатентовала обычный бумажный пакет с гибкими ручками. Это было сделано еще весной 2016 года, но широкая общественность узнала о патенте только сейчас.
В отличие от других изделий компании Apple, здесь нет никаких технологических особенностей. Специалисты говорят, что в 

20 сентября 2016, 04:41
Определен лидер рынка ноутбуков в 2016 году

Определен лидер рынка ноутбуков в 2016 году

Лидером по реализации ноутбуков за первые шесть месяцев текущего года стала компания Lenovo. Об этом информируют сотрудники статистического агентства TrendForce.
По данным экспертов, с января по конец июня всего было продано порядка 74,18 млн ноутбуков разных марок. В целом их 

15 августа 2016, 02:58
Apple начала тестировать виртуального оператора сотовой связи

Apple начала тестировать виртуального оператора сотовой связи

Апробация системы сейчас ведётся в США, также идут переговоры о подключении оператора в Европе. Однако дело пойдёт небыстро, уверены эксперты. Впервые корпорация заявила о патенте на создание виртуального оператора ещё 10 лет назад. К оформлению договоров приступили только сейчас.
 
Система виртуального 
4 августа 2015, 07:50
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