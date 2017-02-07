Изогнутые крышка-монитор и нижняя часть с клавиатурой и тачпадом, а также возможность трансформироваться в планшет – таковы обещанные особенности новинки от корпорации Intel.
Эксперты убеждены, что пришло время ноутбуков, имеющих полностью изогнутую форму, а не только согнутые дисплеи. Напомним, первый такой ноутбук в минувшем году представила корпорация Acer.
Специалисты корпорации Intel решили пойти дальше. В патенте на новинку отмечено, что она будет иметь изогнутой формы дисплей (то есть крышку-монитор) и такой же формы другую часть, в которой расположены клавиатура и тачпад. Представители компании убеждены, что новая форма отразится на повышении удобства работы с устройством в самых разных условиях, скажем, даже если оно находится на коленях его обладателя. Отмечается, что измененная форма также послужит улучшению теплоотвода в случае стандартной эксплуатации ноутбука, то есть на столе.
Еще одним новшеством обещает стать возможность ноутбука трансформироваться в планшет, для чего будет достаточно просто открепить дисплей.
По некоторым сведениям, для поставки новой линейки гибридных ноутбуков корпорация Intel сейчас занимается разработкой процессоров следующего поколения.
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