В блогах: в Самаре состоялся забег на 2 мили … Блогер samara_2070 рассказал , что в одном из самарских парков состоялся необычный забег "Самопреодоление" на 2 мили и 1300 метров. "Если бы не промозглый дождь, не пошел бы. Но было интересно посмотреть - кто придет и сколько. Кто предпочтет предзимний