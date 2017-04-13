Ученые из Айовы установили, что систематические пробежки в среднем могут увеличить продолжительность жизни на 3 года. Так, 1 час бега продлит вашу жизнь на 7 часов.
При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только в этом случае идет укрепление организма, а также на 40% уменьшается вероятность преждевременной смерти.
Как утверждают авторы очередного исследования, пробежки благотворно влияют на весь организм, они дают возможность нормализовать артериальное давление и сбросить лишние килограммы. По словам ученых, эффект от пробежки наблюдается даже несмотря на то, что человек имеет пристрастие к табаку и алкоголю либо имеет хронические болезни.
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