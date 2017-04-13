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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

В Лондоне ученые изобрели съедобные бутылки для воды. Данный проект стал не только новой разработкой для улучшения экологической ситуации, но и ноу-хау в сфере дизайна.
Вообще, съедобные бутылки, которым дали наименование «Ooho», разработали еще 3 года назад, а на протяжении 

13 апреля 2017, 09:50
В NASA рассказали об опасности солнечных бурь для атмосферы Земли

В NASA рассказали об опасности солнечных бурь для атмосферы Земли

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA заявляют об опасности, которую таят в себе солнечные бури. Специалисты открыли прежде неизвестный атмосферный феномен, который возникает из-за сильных вспышек на Солнце.
Как выяснилось, геомагнитные бури провоцируют исчезновение из земной ионосферы огромного количества заряженных 

12 апреля 2017, 05:13
Самопроизвольное развязывание шнурков научно обосновано

Самопроизвольное развязывание шнурков научно обосновано

Целое научное исследование посвятили эксперты из Калифорнийского университета в Беркли теме развязывания шнурков. Оказалось, что за распутыванием даже самых крепких, на первый взгляд, узлов стоят сразу несколько сил. Они появляются в результате инерции, создаваемой движениями ног.
Кроме того, удалось выяснить, 

12 апреля 2017, 05:09
Ученые обнаружили на Юпитере огромное золотое пятно

Ученые обнаружили на Юпитере огромное золотое пятно

Золотое пятно нашла группа английских, японских и американских ученых на Юпитере. Оно находится возле северного полюса планеты, имеет длину 24 тыс. км. и ширину 12 тыс. км.
Температура в центре этого атмосферного образования порядка 700 кельвинов. Это на 200 кельвинов 

12 апреля 2017, 03:38
Британские ученые определили 5 самых опасных вулканов на Земле

Британские ученые определили 5 самых опасных вулканов на Земле

Ученые из Великобритании определили 5 самых опасных вулканов на Земле. Об этом рассказывает западное издание The Conversation.
По информации специалистов Университета Ковентри, извержения этих вулканов могут привести к уничтожению многих тысяч человек. Самую большую опасность таят в себе действующие вулканы 

12 апреля 2017, 02:22
Ученые: Исчезновение Луны приведет к апокалипсису на Земле

Ученые: Исчезновение Луны приведет к апокалипсису на Земле

Ученые проанализировали вероятный сценарий гибели Луны, уничтожение которой может стать следствием мощного взрыва. Как говорят специалисты, исчезновение естественного земного спутника повлечет глобальные природные катаклизмы, что повлечет гибель человечества.
Эксперты отмечают: многие процессы на нашей планете обусловлены именно влиянием Луны. Если 

12 апреля 2017, 10:09
Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученые рассказали, как за год стать абсолютно здоровым

Ученый Марва Оганян заявил о создании теории, согласно которой человек может довольно быстро стать здоровым. Для этого он должен будет повлиять на свои биохимические процессы.
По словам биохимика, сегодня медицина направляется по ложному пути и не выполняет своих основных функций. 

10 апреля 2017, 09:50
Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

Американские ученые нашли взаимосвязь между мононенасыщенными жирными кислотами и продолжительностью жизни. Речь идет об олеиновой и пальмитолеиновой кислотах.
Исследовав метаболическую активность кольчатых червей, которая имела место при недостатке у животных H3K4me3, ученые сделали умозаключение, что недостаток этого белка провоцирует накопление 

6 апреля 2017, 09:31
Французские исследователи заплатят €15 тыс. тому, кто готов лежать 60 дней подряд

Французские исследователи заплатят €15 тыс. тому, кто готов лежать 60 дней подряд

Французские ученые собираются заплатить 15 000 евро тому, кто пролежит на кровати в течение 60 дней. Необычный эксперимент планируют провести специалисты Института космической медицины и психологии в Тулузе.
Исследователи ищут добровольца, чтобы оценить, каким образом влияет продолжительное пребывание в постели 

5 апреля 2017, 05:18
Ученые узнали, почему опасно жить вблизи аэропортов

Ученые узнали, почему опасно жить вблизи аэропортов

Международная группа ученых в ходе исследований выяснила, что большому риску получить сахарный диабет подвергаются люди, живущие или работающие близ аэропортов. Вероятность появления сахарного диабета второго типа у людей, над домами которых систематически пролетают авиалайнеры, почти в два раза больше, чем 

3 апреля 2017, 10:00
Ученые рассказали, как человек в будущем сможет дожить до 500 лет

Ученые рассказали, как человек в будущем сможет дожить до 500 лет

Ученые убеждены, что в недалеком будущем благодаря здоровому образу жизни человек получит возможность без особого труда доживать до 120 лет. А далее устройства нового поколения смогут увеличивать продолжительность жизни до 500 лет.
В частности, финансированием стартапов в области генетики и 

16 февраля 2017, 03:09
Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Как утверждают испанские ученые, они создали препарат вечной молодости. Уникальность новой вакцины заключается в том, что она дает возможность омолодить весь организм.
Эксперты напоминают: эффект от прежних аналогичных разработок был локальным, действие оказывалось лишь на определенные органы. Авторы разработки поясняют, 

3 февраля 2017, 12:34
Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
Как выяснили ученые, люди, которые до наступления 65-лет потеряли больше пяти зубов, могут скончаться ранее положенного 

1 февраля 2017, 09:36
Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Американские ученые провели ряд исследований с участием молодых людей от 18 до 24 лет и установили, что бег способствует улучшению связей между участками головного мозга, а также влияет на развитие когнитивных способностей. О результатах этого открытия рассказывает издание Frontiers in 

15 декабря 2016, 05:15
Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Специалисты Калифорнийского университета вновь доказали пользу смеха. Они установили, что степень здоровья тех людей, кто ведет здоровый образ жизни, занимается ежедневным бегом или фитнесом, соответствует здоровью тех, кто много смеется. Это, в частности, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему организма.
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18 января 2016, 07:08
В блогах: в Самаре состоялся забег на 2 мили

В блогах: в Самаре состоялся забег на 2 мили

Блогер samara_2070 рассказал, что в одном из самарских парков состоялся необычный забег "Самопреодоление" на 2 мили и 1300 метров. "Если бы не промозглый дождь, не пошел бы. Но было интересно посмотреть - кто придет и сколько. Кто предпочтет предзимний 
27 октября 2015, 08:42
«Кросс Нации 2015» в Самаре собрал лишь 7000 бегунов вместо 15 тысяч

«Кросс Нации 2015» в Самаре собрал лишь 7000 бегунов вместо 15 тысяч

В Самаре закончился провалом всероссийский день бега «Кросс Нации 2015». На старт вышло всего 7 тысяч участников вместо 15 тысяч в 2014 году, пишет «Российская газета». В целом по России численность бегунов едва достигла трети от прошлогоднего показателя. Главная причина 
2 октября 2015, 01:22
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