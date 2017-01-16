Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
К своим экспериментам специалисты привлекли детей 8-12 лет. Были изучены такие качества, как послушание и совестливость. Анализ проводился на протяжении нескольких десятилетий. Когда возраст участников перевалил за 40 лет, выяснилось, что те из них, кто зачастую не слушался родителей, чаще добивался успеха в жизни.
Как говорят ученые, упрямые дети имели конкурентоспособные черты, которые давали возможность им пробиться в жизни. При этом у них было немало и отрицательных личных качеств, из-за которых они порой совершали и порочащие их поступки.
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