Исследование: злые мужчины умирают раньше Американские ученые, в течение 40 лет наблюдавшие за почти полутора тысячами мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, пришли к выводу, что злые представители сильного пола умирают раньше добрых. Некоторые даже не доживают до 35 лет. Дело в том, …