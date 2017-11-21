Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
Как утверждает исследователь, злоумышленники благодаря самым последним технологиям имеют возможность взять под свой контроль практически любое транспортное средство, выпущенное после 2005 года. Случись военный конфликт с государством, имеющим серьезные кибервозможности, и вероятность массового взлома автомобилей была бы весьма велика, заявил известный специалист.
Как установил Каппос в процессе своих многочисленных экспериментов, современные устройства машины «не понимают», откуда приходят те или иные сигналы, и не могут установить их подлинность. В частности, по словам ученого, уже на данный момент хакеры способны отправить сигналы на тормозную систему, заблокировать рулевое управление, «запереть» водителя и пассажиров в авто, и этот список можно продолжать.
Эксперт по компьютерной безопасности сделал резонансное заявление, что практически любое транспортное средство с определенным набором опций можно считать потенциальной мишенью и средством для убийства нескольких человек. Такого рода уязвимость, заключил ученый, следует считать проблемой национальной безопасности.
По мнению Каппоса, жертвы в случае массированной кибератаки могут исчисляться миллионами человек. Эксперт отметил, что удалённо можно не только запускать и останавливать двигатель, но и воздействовать на рулевое управление, а также тормозную систему.
По данным различных агентств, сегодня порядка 60% автолюбителей в странах Запада полностью не уверены, безопасны ли в этом плане их машины. Беспокойство Каппоса свойственно и ряду других представителей научного мира. Вместе с тем уже слышны голоса оппонентов, считающих проблему надуманной, а само утверждение голословным. Так или иначе, аргументы у представителей той и иной точек зрения звучат все громче.
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