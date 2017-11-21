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Материалы по теме:

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи Lada

В Евросоюзе пятый месяц подряд растут продажи автомобилей Lada. По данным агентства «Автостат», в октябре текущего года там было реализовано 450 новых машин тольяттинского завода. Это на 23 процента больше, чем за тот же период годичной давности. При этом в 

17 ноября 2017, 09:03
Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, 

15 ноября 2017, 11:03
Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто 
13 ноября 2017, 08:04
Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Выпускать Lada Vesta продолжат в Ижевске

Производство Lada Vesta останется в Ижевске, выпуск машины не перенесут на тольяттинский конвейер.

«Таких планов нет, вопрос даже не рассматривается», - заверили в директорате проекта, сообщает портал detali-avto.

Напомним, производство моделей из перспективного вазовского семейства началось в 
9 ноября 2017, 03:40
В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

В Самаре 14-летний школьник с другом украли за ночь 2 машины

14-летний школьник и его 19-летний «друг» стали подозреваемыми в кражах двух автомобилей. Оба преступления были совершены в Самаре за одну ночь. Старший юноша – житель Самарской области, ранее был судим за автоугон, сообщили в полиции.
8 ноября 2017, 12:57
Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп 

30 октября 2017, 02:06
Эксперты рассказали, как придумать самый надежный пароль

Эксперты рассказали, как придумать самый надежный пароль

От последовательности цифр и букв зависит то, насколько легко можно будет установить ваш код. Об этом в очередной раз напоминают специалисты по кибербезопасности.
Как гласят результаты недавнего исследования, в Англии порядка 20% от всех пользователей Интернета и мобильных устройств применяют 

23 октября 2017, 09:39
Российская «операционка»: В РФ появится национальная операционная система IoT

Российская «операционка»: В РФ появится национальная операционная система IoT

В рамках мер по обеспечению кибербезопасности в Российской Федерации будет создана операционная система IoT, предназначенная для устройств Интернета вещей и промышленного Интернета. Работу над этой программой планируется закончить к 2022 году, информирует «КоммерсантЪ».
По словам экспертов, цена вопроса - от 

10 октября 2017, 11:12
Хакеры объявили о дате мощнейшей кибератаки

Хакеры объявили о дате мощнейшей кибератаки

Сайты тысячи крупнейших компаний по всему миру могут оказаться заблокированными 30 сентября, пишут все федеральные СМИ. Рассылку с угрозами распространяет некая группа Phantom Squad, которая в целях шантажа использует DDoS-атаки. Взамен на разблокировку требуют 0,2 биткоина от каждой компании, что 

26 сентября 2017, 07:22
В Самаре пройдут международные соревнования по кибербезопасности

В Самаре пройдут международные соревнования по кибербезопасности

16 команд со всей России, а также из США, Португалии, Австрии и Вьетнама с 19 по 22 сентября встретятся в Самаре в рамках соревнований VolgaCTF.
5 сентября 2017, 11:14
В Самаре пройдут международные соревнования по кибербезопасности

В Самаре пройдут международные соревнования по кибербезопасности

С 19 по 22 сентября в Самаре  состоятся одни из крупнейших российских соревнований по кибербезопасности. 16 команд сразятся за звание лучших. В этом году впервые проект поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
VolgaCTF - одни из крупнейших ежегодных соревнований в 

21 августа 2017, 06:15
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