Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
Эксперты изучали медкарты здоровых людей от 40 до 80 лет и отслеживали показатели смертности в течение продолжительного периода. В Швеции все домашние животные состоят на специализированном учете, и определить владельцев собак было несложно. В итоге оказалось, что смертность в этом сегменте на 33% меньше.
Псы, объясняют ученые, зачастую являются защитным фактором одинокого человека. Кстати, уровень смертности в этой категории был даже ниже, чем у живущих в полноценной семье.
Также было подмечено: у хозяев охотничьих собак показатели смертности оказались еще ниже. Судя по всему, это объясняется их активностью и необходимостью совершать частые прогулки.
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