Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.
Ученые объясняют это более высоким уровнем IQ. Ряд видных исследователей, например известный и авторитетный специалист Говард Гарднер, согласились с выводами авторов работы. Специалисты опытным путем подтвердили: люди, привыкшие быстро и много думать, обладают более высокой скоростью письма, нередко сокращают слова, а их почерк многим представляется неразборчивым и некрасивым.
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Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
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12 декабря 2017, 03:03
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Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
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12 декабря 2017, 11:26
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Раскрыта тайна загадочных кратеров в Сибири
Ученые из МГУ раскрыли тайну загадочных воронок на Ямале. Как выяснилось, кратеры появились в результате взрывов природного газа, предвестниками которых оказались растущие бугры, рассказывает издание Remote Sensing.
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12 декабря 2017, 10:38
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Британский спортивный бренд выпустит суперустойчивые к износу кроссовки
Как напомнили специализированные издания, в свое время английские ученые приняли участие в создании уникального материала "графен" и за это изобретение семь лет назад была присуждена Нобелевская премия. Текущий год ознаменовался тем, что британский спортивный бренд inov-8 приступил к созданию модели …
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12 декабря 2017, 08:08
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Ученые узнали, каким ухом человек лучше воспринимает информацию
Специалисты из Соединенных Штатов Америки установили, что люди лучше воспринимают информацию правым ухом. Такое умозаключение было сделано после сопоставления результатов серии исследований с привлечением участников от 19 до 28 лет, а также детей.
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8 декабря 2017, 01:54
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Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг
Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
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7 декабря 2017, 05:16
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Ученые назвали основной ключ к счастью
Специалисты из University of Zurich провели необычное исследование, в ходе которого нашли научное подтверждение того, что щедрость является основным ключом к счастью для каждого человека.
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6 декабря 2017, 05:34
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Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой
Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
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6 декабря 2017, 11:39
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Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни
Группа генетиков в процессе недавних исследований выяснила, что некоторые гены, которые отвечают за интеллект, еще влияют на прочие характеристики, включая продолжительность жизни. Об этом речь идет на страницах издания Cell Report.
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30 ноября 2017, 09:27
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Ученые обнаружили связь между высоким IQ и компьютерными играми
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17 ноября 2017, 12:16
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В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%
Ученые из Соединенных Штатов заявили о разработке уникального устройства, способного, по их утверждению, в кратчайшие сроки улучшить мыслительные процессы на 40%. Согласно планам специалистов, изобретение станет активно применяться через пять лет. Об этом рассказывает Daily Mail.
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24 октября 2017, 02:13
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Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ
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24 июля 2017, 02:34
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Все дело в IQ: Почему умные люди живут дольше
Как установили британские ученые в процессе длительного исследования, умные люди живут дольше. Социологи на протяжении нескольких десятилетий изучали взаимосвязь высокого интеллекта и продолжительности жизни.
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14 июля 2017, 09:22
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Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие
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29 июня 2017, 03:19
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Ученые: Показатель IQ никак не связан с уровнем интеллекта
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3 ноября 2016, 12:45