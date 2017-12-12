Ученые: Показатель IQ никак не связан с уровнем интеллекта Психолог из Университета Отаго Джеймс Флинн заявил, что показатель IQ не связан с уровнем человеческого интеллекта. Французский ученый и его коллеги утверждают, что средний коэффициент интеллекта в последние 50 лет последовательно растет, однако люди умнее не становятся. Об этом эксперт рассказал …