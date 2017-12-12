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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 декабря 2017г 
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Ученые назвали основной ключ к счастью

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Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни

Группа генетиков в процессе недавних исследований выяснила, что некоторые гены, которые отвечают за интеллект, еще влияют на прочие характеристики, включая продолжительность жизни. Об этом речь идет на страницах издания Cell Report.
Изучая схему вероятной передачи интеллекта «по наследству», эксперты выяснили, 

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Ученые обнаружили связь между высоким IQ и компьютерными играми

Как утверждают британские специалисты, интеллект того или иного человека легко определить и без особого тестирования. Для этого нужно просто узнать, насколько он высокий профессионал в компьютерных играх.
При этом ученые оговариваются, что для такой оценки годятся лишь определенные игры. Речь 

17 ноября 2017, 12:16
В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%

В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%

Ученые из Соединенных Штатов заявили о разработке уникального устройства, способного, по их утверждению, в кратчайшие сроки улучшить мыслительные процессы на 40%. Согласно планам специалистов, изобретение станет активно применяться через пять лет. Об этом рассказывает Daily Mail.
Как поясняют создатели новинки, 

24 октября 2017, 02:13
Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ

Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ

Как сообщает The Times, исследователи из Университета Лестера в течение 5 лет наблюдали за образом жизни более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет и установили, что длительное управление автомобилем является причиной снижения уровня интеллекта.

Ученые проанализировали все 

24 июля 2017, 02:34
Все дело в IQ: Почему умные люди живут дольше

Все дело в IQ: Почему умные люди живут дольше

Как установили британские ученые в процессе длительного исследования, умные люди живут дольше. Социологи на протяжении нескольких десятилетий изучали взаимосвязь высокого интеллекта и продолжительности жизни.
Оказывается, все объясняется весьма просто. В частности, человек с высоким IQ больше зарабатывает, а потому способен 

14 июля 2017, 09:22
Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие

Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие

Наличие высокого уровня IQ в детстве связано с большей продолжительностью жизни. Это показало исследование специалистов Эдинбургского университета.
На протяжении долгих лет ученые наблюдали более чем за 65 000 человек. Исследование началось еще в 1947 году, когда участникам было 11 лет. 

29 июня 2017, 03:19
Ученые: Показатель IQ никак не связан с уровнем интеллекта

Ученые: Показатель IQ никак не связан с уровнем интеллекта

Психолог из Университета Отаго Джеймс Флинн заявил, что показатель IQ не связан с уровнем человеческого интеллекта. Французский ученый и его коллеги утверждают, что средний коэффициент интеллекта в последние 50 лет последовательно растет, однако люди умнее не становятся. Об этом эксперт рассказал 

3 ноября 2016, 12:45
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