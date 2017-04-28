Международная группа ученых установила, как можно побороть генетическую предрасположенность к ожирению. В результате длительных исследований было подтверждено, что систематические занятия спортом способны уменьшить негативное влияние именно генетических факторов, способствующих набору лишних килограммов.
Итоги экспериментов отражены в издании PLOS Genetics. Как выяснилось, физические нагрузки уменьшают активность гена FTO, который повышает вероятность ожирения в среднем на 30%.
В ходе своей работы ученые проанализировали сведения о 200 тыс. человек. Они сделали умозаключение, что занятия спортом изменяют активность FTO и 11 прочих генов, ответственных за набор веса.
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