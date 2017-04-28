Ученые из Соединенных Штатов уверяют, что в ходе исследований раскрыли секрет худых людей. По их заявлению, люди, которые едят много, но при этом не полнеют, больше уделяют внимания качеству пищи. Представители данной категории стараются не есть в ресторанах, столовых. Они …