Специалисты из Соединенных Штатов рассказали о новой опасности, которую в себе могут таить смартфоны даже в выключенном состоянии. Как утверждают ученые, само наличие устройства отвлекает человека и снижает его когнитивные способности.
Итак, причиняемый гаджетом вред не зависит от того, находится он в рабочем состоянии или нет. Даже когда смартфон выключен или разряжен, он может помешать вам, к примеру, быстро считать в уме. Эти выводы были сделаны после серии тестирований когнитивных способностей различных людей, чей доступ к устройствам в данный момент был так или иначе ограничен. В результате лучшие результаты продемонстрировали те участники эксперимента, гаджеты которых находились в других помещениях.
Специалисты объясняют отмеченную закономерность тем, что часть умственных усилий индивидуума отводится на слежение за смартфоном. Если же устройство не отвлекало участника, то он мог лучше концентрироваться на поставленных задачах.
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