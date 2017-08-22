Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
Как поясняют авторы исследования на страницах зарубежных изданий, гигантский астероид тогда столкнулся с Землей и погубил три четверти живых организмов. Планета погрузилась во мрак, перестал происходить фотосинтез, а температура на поверхности опустилась до 28 градусов мороза. Именно падение астероида эксперты считают главной причиной гибели динозавров.
Доступ к солнечному свету перекрыл дым от пожарищ, которые полыхали повсюду. Как подсчитали современные специалисты, тогда выделилось 15 миллиардов тонн сажи. Эти и другие обстоятельства были установлены учеными из Соединенных Штатов.
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