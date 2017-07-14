Все дело в IQ: Почему умные люди живут дольше Как установили британские ученые в процессе длительного исследования, умные люди живут дольше. Социологи на протяжении нескольких десятилетий изучали взаимосвязь высокого интеллекта и продолжительности жизни.

Оказывается, все объясняется весьма просто. В частности, человек с высоким IQ больше зарабатывает, а потому способен …