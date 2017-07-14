Ученые опровергли утверждение, что представители сильной половины человечества изменяют гораздо чаще женщин. По словам авторов недавнего исследования, у дам неверность может быть заложена природой.
Как говорят эксперты, женщины изменяют немногим реже мужчин, причем причины тут могут быть разными. Исследования специалистов Университета Южного Уэльса выявили: 60% мужчин и 40% женщин имели связи на стороне.
Ученые назвали три причины женской неверности. Это качество репродукции, выгода для себя и детей, а также стремление быть привлекательной. Кстати, ранее исследователи нашли мутировавший ген, который "толкает" женщин на измены.
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