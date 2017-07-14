7
40
51
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
13 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны

Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны

Американские ученые из Стэнфордского университета проанализировали данные со смартфонов, оснащенных акселерометрами, 717 тысяч жителей 111 стран. Целью исследования было определить, какое расстояние люди преодолевают пешком в течение дня. Как выяснилось, наиболее ленивыми являются индонезийцы, которые за день делают лишь 3513 

14 июля 2017, 06:16
Ученые впервые записали в ДНК бактерии мультфильм

Ученые впервые записали в ДНК бактерии мультфильм

Ученые впервые в истории смогли записать в ДНК бактерии небольшой анимационный фильм, а далее с помощью секвенирования генома восстановили его с 90-процентной точностью. Так специалисты продемонстрировали, что в ДНК можно хранить не только генетическую, но и любую другую информацию.
О 

14 июля 2017, 12:11
Приближающаяся к Земле планета-призрак грозит катастрофой

Приближающаяся к Земле планета-призрак грозит катастрофой

Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что нашу планету ожидает непременная гибель после вполне вероятного столкновения с загадочной планетой. Этот космический объект якобы находится рядом с Солнечной системой.
Астрономы пока не видели планету-призрак «вживую», однако говорят, что ее присутствие косвенно ощущается. 

14 июля 2017, 10:12
Все дело в IQ: Почему умные люди живут дольше

Все дело в IQ: Почему умные люди живут дольше

Как установили британские ученые в процессе длительного исследования, умные люди живут дольше. Социологи на протяжении нескольких десятилетий изучали взаимосвязь высокого интеллекта и продолжительности жизни.
Оказывается, все объясняется весьма просто. В частности, человек с высоким IQ больше зарабатывает, а потому способен 

14 июля 2017, 09:22
Читать по глазам: За способность угадывать мысли отвечают особые гены, установили ученые

Читать по глазам: За способность угадывать мысли отвечают особые гены, установили ученые

За способность читать мысли по глазам отвечают особые гены. Такой вывод сделали специалисты Кембриджского университета в процессе продолжительных исследований.
На основании своих наблюдений ученые подтвердили, что подавляющее большинство людей не в состоянии определить, о чем в настоящий момент на самом 

12 июля 2017, 03:26
На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время

На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время

Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли грядущие масштабы вымирания животных. Об этом рассказывается на страницах издания PNAS.
Известный эколог Пол Эрлих, который некоторое время назад говорил о начале шестого массового вымирания видов на Земле, вместе с группой специалистов осуществил очередное 

11 июля 2017, 05:13
Ночная терапия: Ученые установили, на каком боку полезно спать

Ночная терапия: Ученые установили, на каком боку полезно спать

Поза, в которой человек проводит большую часть сна, является очень важной для состояния здоровья. Масштабное исследование на данную тему провела международная группа ученых.
Специалисты в итоге установили, что наибольшую пользу приносит сон на левом боку. Это, в частности, положительно влияет 

7 июля 2017, 02:07
Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

В процессе недавнего исследования ученые определили, каким видам спорта отдают предпочтение мужчины, любящие "сходить налево". Специалисты опросили порядка 2000 представителей сильного пола.
В анкете социологов было лишь 2 вопроса – изменяет ли респондент возлюбленной и какой вид спорта ему близок 

19 мая 2017, 09:23
Ученые выяснили, как часто люди изменяют в браке

Ученые выяснили, как часто люди изменяют в браке

Ученые из США в процессе исследования решили установить, насколько часто люди изменяют друг другу. Выяснилось, что мужчины изменяют в каждом четвертом браке, при этом только одна женщина из десяти пар ищет увлечение на стороне.
Исследование ученые вели в течение 20 

11 октября 2016, 03:50
Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют

Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют

Ученые установили среднестатистический возраст, в котором человек чаще решается на измену своей «второй половине». Оказывается, наибольшая вероятность обвинить партнера в неверности возникает в 29, 39 и 49 лет. Результаты соответствующего исследования появились в издании Huffington Post.
Как отмечают специалисты, общая 

12 августа 2016, 10:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна