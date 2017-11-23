Употребление корицы может активизировать в человеческом организме процессы снижения веса. Это установили ученые из Мичиганского университета, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на портал этого учебного заведения.
Опыты с участием грызунов продемонстрировали, что коричный альдегид, который несет ответственность за вкус и цвет продукта, тормозит набор массы тела и развитие гипергликемии. С поступлением коричного альдегида начинается более интенсивная выработка генов и ферментов, связанных с липидным обменом, и белков, которые задействованы в процессе сжигания жира.
Впрочем, оговариваются специалисты, их опыты еще далеки до завершения. Однозначно утверждать о действенности такой пряности, как корица, в качестве панацеи от ожирения на данный момент преждевременно.
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