Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста Специалисты из Сан-Диего узнали, как распознать слишком конфликтного человека по внешним факторам. Речь идет о всем известной разновидности людей, которые не могут держать под контролем собственные эмоции. Они отличаются нетерпимостью к окружающим, и по любому поводу предъявляют окружающим претензии. Такие …