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Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально 

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Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
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22 декабря 2017, 10:06
Российские ученые назвали вредные продукты в салате оливье

Российские ученые назвали вредные продукты в салате оливье

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Из перечня составляющих любимого многими блюда хотят вычеркнуть соленые огурцы. Они, как показало исследование, вредны 

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Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Названа главная опасность смартфонов под подушкой

Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
По словам специалистов, из-за большого электромагнитного излучения в несколько раз возрастает вероятность 

18 декабря 2017, 10:09
В Италии раскрыли новый секрет долголетия

В Италии раскрыли новый секрет долголетия

Ученые из Италии выяснили, что отдельные специфические особенности психики людей могут оказывать непосредственное влияние на долголетие. Исследование проводилось в южных регионах страны, где средняя продолжительность жизни у женщин - 92 года, а у представителей сильного пола— 85. Это примерно на 

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Ученые: Сладкая газировка вызывает проблемы со сном

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10 ноября 2016, 09:52
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