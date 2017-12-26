Сладкие газированные напитки наносят огромный вред человеку и могут спровоцировать сердечно-сосудистые недуги. Такой вывод сделали европейские ученые в процессе очередных исследований.
Эксперты континентальной ассоциации проблем ожирения утверждают: вследствие систематического употребления таких напитков в организме происходят серьезные изменения, которые чреваты различными формами ожирения. Результатом порой становится диабет, болезни сердца и прочие недуги, которым подвержены представители разных возрастных групп.
Избыток глюкозы может повлечь значительную нехватку витамина B1. Кроме того, существует большая вероятность появления внесосудистого скопления жидкости, что способно привести к остановке сердца.
Ученые-медики намерены продвигать международный законопроект об ограничении калорийности в продуктах питания. Пока сложно прогнозировать, как будут развиваться события, ведь сладкая газировка давно считается одним из самых продаваемых товаров.
|
Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни
Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
|
26 декабря 2017, 02:24
|
В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев
|
26 декабря 2017, 01:09
|
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения
Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
|
26 декабря 2017, 10:29
|
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни
Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
|
26 декабря 2017, 09:42
|
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время
Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают …
|
22 декабря 2017, 04:27
|
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки
Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально …
|
22 декабря 2017, 12:17
|
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет
Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
|
22 декабря 2017, 10:06
|
Российские ученые назвали вредные продукты в салате оливье
Российские специалисты-медики из СибГМУ заявили, что нужно подкорректировать некоторые рецепты классических для новогодних праздников блюд. В частности, по мнению ученых, следует пересмотреть ингредиенты салата оливье.
|
18 декабря 2017, 02:11
|
Названа главная опасность смартфонов под подушкой
Ученые-медики из Калифорнии осуществили серию экспериментов, которая подтвердила негативное влияние мобильных устройств для здоровья людей. Прежде всего авторы исследований говорят о гаджетах под подушкой или возле спящего человека.
|
18 декабря 2017, 10:09
|
В Италии раскрыли новый секрет долголетия
|
15 декабря 2017, 04:15
|
Ученые: Сладкая газировка вызывает проблемы со сном
|
10 ноября 2016, 09:52