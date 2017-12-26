Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.

В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих …