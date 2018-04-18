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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

В Самаре полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманули продавца техники для «выращивания цифровых денег». Подозреваемые – двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 года рождения. По данным силовиков, в марте 2018 года злоумышленники нашли в Сети объявление о продаже в 

18 апреля 2018, 02:26
Три детсада с яслями построят в Самаре

Три детсада с яслями построят в Самаре

В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать 

13 апреля 2018, 12:51
После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог

После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог

В Самаре задержан подозреваемый в нападении на офис микрозаймов. Инцидент произошел 9 апреля в районе станции метро «Безымянка». В павильон, расположенный на улице Победы, зашел мужчина в темных очках и с капюшоном на голове. Угрожая сотруднице организации кухонным ножом, посетитель 

13 апреля 2018, 11:43
Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего 
8 апреля 2018, 10:05
Итальянский отшельник стал звездой интернета

Итальянский отшельник стал звездой интернета

79-летний отшельник из Италии по имени Мауро Моранди стал настоящей звездой интернета. Онлайн-дневники о его жизни, размещенные в соцсетях, собрали тысячи подписчиков. Многие из них приезжают на остров, чтобы лично познакомится с их автором.

Мауро Моранди поселился на острове 
25 марта 2018, 03:38
В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы

В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы

Туринская полиция задержала 29-летнего мужчину из Мали. Он торговал на улице наркотиками. У него нашли 30 граммов марихуаны, которые он припрятал около скамейки.

Оказалось, что молодой человек регулярно попадается на продаже запрещенных веществ. В последний раз его задержали всего 
21 февраля 2018, 03:13
Два человека погибли после падения самолета в Италии

Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который 
31 января 2018, 08:22
У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У почтальона итальянского города Виченца обнаружили более полутонны недоставленной корреспонденции. Мужчина занимался тем, что последние 8 лет носил чужие письма к себе домой.

О странной любви почтальона к коллекционированию стало известно после того, как тревогу забили местные волонтеры. Они 
30 января 2018, 07:37
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.

Умершая женщина считала своего питомца главным любимым 
19 января 2018, 11:32
6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Между мужчинами возник 
12 октября 2016, 01:06
Жителя Самары подозревают в организации покушения на своего отца из-за наследства

Жителя Самары подозревают в организации покушения на своего отца из-за наследства

Об этом сообщает следственный комитет региона. По данным силовиков, 40-летний безработный Евгений Кондратьев поссорился с отцом из-за  квартиры. Последний хотел ее продать, а подозреваемый был против, потому что рассчитывал  получить ее в будущем в наследство.
Поскольку договориться мужчины не смогли, 

22 августа 2016, 02:39
85-летняя австрийка уничтожила 1 млн евро, стремясь отомстить родственникам

85-летняя австрийка уничтожила 1 млн евро, стремясь отомстить родственникам

Неожиданный сюрприз приготовила для своих родственников 85-летняя жительница Австрии. Стремясь отомстить им за какую-то давнюю обиду, старушка перед смертью искромсала на мелкие кусочки все свои сбережения – 950 тысяч евро. Уже после кончины пожилой женщины этот дорогой «серпантин» вперемешку с 
6 ноября 2015, 08:56
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