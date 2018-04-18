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Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре
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18 апреля 2018, 02:26
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Три детсада с яслями построят в Самаре
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13 апреля 2018, 12:51
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После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог
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13 апреля 2018, 11:43
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Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани
Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего …
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8 апреля 2018, 10:05
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Итальянский отшельник стал звездой интернета
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25 марта 2018, 03:38
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В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы
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21 февраля 2018, 03:13
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Два человека погибли после падения самолета в Италии
В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который …
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31 января 2018, 08:22
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У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем
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30 января 2018, 07:37
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В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.
Умершая женщина считала своего питомца главным любимым …
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19 января 2018, 11:32
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6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца
Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Между мужчинами возник …
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12 октября 2016, 01:06
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Жителя Самары подозревают в организации покушения на своего отца из-за наследства
Об этом сообщает следственный комитет региона. По данным силовиков, 40-летний безработный Евгений Кондратьев поссорился с отцом из-за квартиры. Последний хотел ее продать, а подозреваемый был против, потому что рассчитывал получить ее в будущем в наследство.
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22 августа 2016, 02:39
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85-летняя австрийка уничтожила 1 млн евро, стремясь отомстить родственникам
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6 ноября 2015, 08:56