В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы Туринская полиция задержала 29-летнего мужчину из Мали. Он торговал на улице наркотиками. У него нашли 30 граммов марихуаны, которые он припрятал около скамейки.



Оказалось, что молодой человек регулярно попадается на продаже запрещенных веществ. В последний раз его задержали всего …