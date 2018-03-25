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В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы

В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы

Туринская полиция задержала 29-летнего мужчину из Мали. Он торговал на улице наркотиками. У него нашли 30 граммов марихуаны, которые он припрятал около скамейки.

Оказалось, что молодой человек регулярно попадается на продаже запрещенных веществ. В последний раз его задержали всего 
21 февраля 2018, 03:13
Два человека погибли после падения самолета в Италии

Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который 
31 января 2018, 08:22
У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У почтальона итальянского города Виченца обнаружили более полутонны недоставленной корреспонденции. Мужчина занимался тем, что последние 8 лет носил чужие письма к себе домой.

О странной любви почтальона к коллекционированию стало известно после того, как тревогу забили местные волонтеры. Они 
30 января 2018, 07:37
В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване

Неприятный случай произошел на днях с жительницей итальянского города Турин. У 40-летней женщины упал мобильный телефон. Она попыталась его достать, однако рука итальянки оказалась зажата в диване. Родственники пробовали ей помочь, но все попытки доставляли «пленнице» дополнительные страдания.

В 
24 января 2018, 09:18
Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

Сотрудники популярной социальной сети Twitter рассказали о появлении новой функции, дающей возможность размещать в микроблоге сообщения на 280 символов. Это в два раза превышает существующий лимит. Информация об этом распространена на официальном аккаунте.
О планах поднять лимит знаков на 100% 

8 ноября 2017, 10:09
За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

В Госдуму внесен законопроект о денежном взыскании за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Согласно документу, физлиц в этом случае будут наказывать штрафами от 3 до 5 млн рублей, юрлиц - от 30 до 50 млн. Речь идет о 

13 июля 2017, 12:04
Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Канадец Теюнис Весселс, безмятежно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и социальных сетей. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Снимки сделала супруга Весселса - Сесилия. Как она отмечает, муж хорошо знал о торнадо, но абсолютно не переживал по этому 

5 июня 2017, 03:15
Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
Французские 

5 июня 2017, 11:18
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