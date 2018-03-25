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В Италии наркодилера задержали всего через час после выхода из тюрьмы
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21 февраля 2018, 03:13
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Два человека погибли после падения самолета в Италии
В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который …
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31 января 2018, 08:22
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У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем
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30 января 2018, 07:37
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В Турине пожарные спасли женщину, застрявшую в диване
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24 января 2018, 09:18
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Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое
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8 ноября 2017, 10:09
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За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей
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13 июля 2017, 12:04
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Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой
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5 июня 2017, 03:15
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Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов
В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
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5 июня 2017, 11:18