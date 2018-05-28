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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис
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21 мая 2018, 08:37
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Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
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3 мая 2018, 03:50
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре
В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано …
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20 апреля 2018, 10:25
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У берегов Великобритании замерзло море
На этой неделе Великобритания и Ирландия оказались во власти холодного фронта. Морозы на островах оказались настолько сильными, что в некоторых районах наблюдается замерзание моря. Подобные случаи наблюдаются на пляже Хэмптон в графстве Кент, также в гавани Бембридж на восточном побережья острова Уайт, …
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1 марта 2018, 09:47
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В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада
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7 января 2018, 09:23
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Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов
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14 декабря 2017, 01:18
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В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам
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6 декабря 2017, 02:00