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Норвежский спортсмен прошел по канату в километре над землей
Норвежский спортсмен Эспен Хатлеског устроил на днях крайне экстремальную прогулку. Он прошелся по канату, натянутому на высоте около 1 километра над уровнем моря. Все происходило между двумя утесами горы Кьераг.
Стоит отметить, что спортсмен не ограничился только ходьбой. На головокружительной высоте …
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8 апреля 2019, 03:48
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Тополь обнял забор детского сада в Самаре, и его за это убили
Мама воспитанницы самарского детского сада №323 на улице Ставропольской Ольга Кузнецова сообщила в социальных сетях о нерушимой любви стоявшего на границе территории садика тополя и металлического забора, установленного еще в советское время.
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27 марта 2019, 08:29
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В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии
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15 марта 2019, 09:17
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Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии
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26 апреля 2018, 04:57
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Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии
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30 марта 2018, 06:47
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#ВалентинкиДляБывших. Поздравления от циников и любителей черного юмора
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14 февраля 2018, 04:56
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Ученые: Любовь является лучшим средством борьбы с депрессией
Ученые осуществили исследование, в процессе которого установили, как с помощью любви можно помочь своему партнеру справиться с депрессией и стрессом. Серию экспериментов провели канадские психологи из Университета Альберты.
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10 февраля 2017, 02:10
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Ученые установили, когда на Земле появилась любовь
Чувство любви мужчины к женщине могло появиться вследствие инстинкта, заставляющего отца защищать своих детей. Такое умозаключение сделали ученые, исследовавшие поведение обезьян и дельфинов.
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20 января 2017, 09:35
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