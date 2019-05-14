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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Норвежский спортсмен прошел по канату в километре над землей

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Норвежский спортсмен  Эспен Хатлеског устроил на днях крайне экстремальную прогулку. Он прошелся по канату, натянутому на высоте около 1 километра над уровнем моря. Все происходило между двумя утесами горы Кьераг.

Стоит отметить, что спортсмен не ограничился только ходьбой. На головокружительной высоте 

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Тополь обнял забор детского сада в Самаре, и его за это убили

Тополь обнял забор детского сада в Самаре, и его за это убили

Мама воспитанницы самарского детского сада №323 на улице Ставропольской Ольга Кузнецова сообщила в социальных сетях о нерушимой любви стоявшего на границе территории садика тополя и металлического забора, установленного еще в советское время.

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В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с коллегами из Оренбургской области задержали фуру с пятью тоннами мороженой икры мойвы и сельди. Товар был произведен в Норвегии, его пытались провезти в Россию с территории Казахстана. Напомним, что Норвегия входит в состав Евросоюза, 
15 марта 2019, 09:17
Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

Общественный туалет стоимостью в 2 миллиона долларов построили в Норвегии

В Норвегии построили смотровую площадку на берегу моря с общественным туалетом стоимостью в 2 миллиона долларов.

«Туалет расположен на берегу моря. Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, — все 
26 апреля 2018, 04:57
Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии

Первый отель на солнечных батареях построят в Норвегии

В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях. Он расположится на севере страны за Полярным кругом.

Отель Svart, на крыше которого будут размещены солнечные панели для выработки электроэнергии, строится у подножия ледника Свартисен. Здание будет иметь форму 
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#ВалентинкиДляБывших. Поздравления от циников и любителей черного юмора

#ВалентинкиДляБывших. Поздравления от циников и любителей черного юмора

14 февраля во всех социальных сетях стоит особенная атмосфера добра и любви. Нашли выход и те пользователи, которые хотели опубликовать свои любовные послания бывшим партнерам.
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Ученые: Любовь является лучшим средством борьбы с депрессией

Ученые: Любовь является лучшим средством борьбы с депрессией

Ученые осуществили исследование, в процессе которого установили, как с помощью любви можно помочь своему партнеру справиться с депрессией и стрессом. Серию экспериментов провели канадские психологи из Университета Альберты.
О результатах этой работы рассказывается на страницах издания Developmental Psychology. Специалисты опросили 

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Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Ученые установили, когда на Земле появилась любовь

Чувство любви мужчины к женщине могло появиться вследствие инстинкта, заставляющего отца защищать своих детей. Такое умозаключение сделали ученые, исследовавшие поведение обезьян и дельфинов.
В процессе экспериментов было проанализировано поведение млекопитающих, которые по умственным способностям наиболее близки к людям. Из специфики 

20 января 2017, 09:35
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