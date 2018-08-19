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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Самарцев предупредили об усилении ветра

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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

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14 августа 2018, 02:33
В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом  сообщили в Приволжском УГМС. 
 
В понедельник, 13 августа, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 
13 августа 2018, 09:09
В блогах: Самару затопило...

В блогах: Самару затопило...

Сегодня Самару затопило. Сильный дождь накрыл город в обеденное время. Многие улицы превратились в настоящие горные речки. Горожане штурмовали пешеходные переходы по щиколотку в воде. Все, естественно, намокли. Жесть. Вода оказалась и в подвалах многих домов.

"Это не Венеция. 
8 августа 2018, 05:18
Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.

Прибывшие на место 

9 июля 2018, 10:46
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
21 июля 2017, 12:37
В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

Производители элитных иномарок продали в Киеве почти в три раза больше автомобилей, чем в прошлом году. Продажи Lexus выросли почти на 165 процентов, Mercedes — на 90%, BMW — на 51 процент, передает украинское издание «Вести».

Всего за девять месяцев 2016 

27 октября 2016, 05:37
В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц

В Самаре после ливня затопило водой несколько улиц

Самара тонет. На некоторых улицах города ливневая канализация не справляется с потоками воды, которые образовались из-за сильного дождя. В редакцию ТРК «ТЕРРА» обратились наши телезрители, которые сняли на мобильный телефон потоп на перекрестке улиц Победы и Ново-Вокзальной. Вода залила не 
1 сентября 2016, 05:19
Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины

Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины

Киевскими властями составлен «белый список», в который вошли друзья Украины. Это деятели культуры, которые высказывались в поддержку идеи сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Первая редакция списка содержит фамилии 34 человек.
 
Кроме Андрея Макаревича, Земфиры и писателя Бориса Акунина друзьями 
30 июля 2015, 03:55
В Киеве хотят назвать одну из улиц в честь Бориса Немцова

В Киеве хотят назвать одну из улиц в честь Бориса Немцова

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, вполне возможно, что одна из улиц столицы будет переименована в честь Бориса Немцова. Этот вопрос уже несколько раз обсуждался с архитектором Киева. При этом официальной заявки еще не поступало, а без должного юридического оформления 
16 июня 2015, 05:09
Экс-капитана «Крыльев Советов» Андрея Гусина похоронят в Киеве 19 сентября

Экс-капитана «Крыльев Советов» Андрея Гусина похоронят в Киеве 19 сентября

Прощание с погибшим в ДТП футболистом киевского «Динамо» Андреем Гусиным, в прошлом выступавшим за самарские «Крылья Советов», состоится в пятницу, 19 сентября. Гражданская панихида пройдет на стадионе «Динамо» с 10:30 до 12:30. Спортсмена похоронят в Киеве на Байковом кладбище.
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