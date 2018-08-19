Производители элитных иномарок продали в Киеве почти в три раза больше автомобилей, чем в прошлом году. Продажи Lexus выросли почти на 165 процентов, Mercedes — на 90%, BMW — на 51 процент, передает украинское издание «Вести».

Всего за девять месяцев 2016 …