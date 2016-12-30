2016 год будет длиться на одну секунду дольше. Так говорят специалисты Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).
По словам экспертов IERS, в конце года будет введена дополнительная секунда. Это потребуется с целью синхронизации времени с вращением Земли вокруг Солнца.
Из-за определенного уменьшения скорости вращения нашей планеты разница в длительности суток по существующему в мире стандарту и реальной величиной солнечных суток, которая используется при расчете универсального времени, увеличивается. Так называемые координационные секунды появляются либо в конце декабря, либо в последние сутки июня. Такие решения IERS принимает периодически и размещает соответствующую информацию на своем сайте.
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