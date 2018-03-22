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Материалы по теме:

Астероид размером со стадион летит к Земле

Астероид размером со стадион летит к Земле

К Земле летит огромный астероид. Астрономы присвоили ему индекс 2018FB. К нашей планете небесное тело движется со скоростью 8 метров в секунду. Его размеры, по подсчетам ученым, сопоставимы с английским стадионом «Уэмбли».

Астероид был открыт в середине марта. Ученые 
20 марта 2018, 05:24
Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконный груз у туристки, которая прилетела в город из Объединенных Арабских Эмиратов. При досмотре в зоне прибытия аэропорта «Курумоч» у нее нашли картонную коробку, челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл. Две последние вещи входят в 

13 марта 2018, 08:43
Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде

Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, 
21 февраля 2018, 04:27
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
Самарцы стали больше путешествовать

Самарцы стали больше путешествовать

По итогам 2017 года самарцы стали чаще выезжать за пределы нашего региона. Пассажиропоток в обновленном аэропорту Курумоч увеличился на треть.

«Это не может не радовать. Список направлений постоянно расширяется, и аэропорт становится отправной точкой для путешествий по России и в другие 

9 февраля 2018, 07:05
Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».

Планируется, что на основе данных 

7 февраля 2018, 09:19
Туры в экзотические страны подешевели на 60%

Туры в экзотические страны подешевели на 60%

По результатам подсчета итогов раннего бронирования выяснилось, что туры из России в экзотические страны сильно подешевели. Значительнее всего потеряли в цене путевки во Вьетнам — 60%. Билеты в Мексику по сравнению с прошлым годом подешевели на 28%. И именно возросшая 
2 февраля 2018, 08:33
Над Самарой взойдет «Кровавая луна»

Над Самарой взойдет «Кровавая луна»

Самарские астрономы-любители готовятся к наблюдениям за довольно редким и красивым явлением – 31 января над Самарой взойдет «Кровавая луна». Это будет полное теневое лунное затмение.

«Луна пройдет сквозь конусообразную тень Земли. Если бы мы находились на Луне в этот момент, то 

26 января 2018, 03:55
Самарская ракета отправится к Луне

Самарская ракета отправится к Луне

В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет 

25 января 2018, 07:05
Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.

В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены 
19 января 2018, 03:49
Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
Известный исследователь Скотт Уорринг опубликовал в Сети кадры, на которых, как он считает, на ночном светиле различим инопланетянин. Как 

18 декабря 2017, 02:05
Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи 

13 декабря 2017, 12:09
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