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Астероид размером со стадион летит к Земле
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20 марта 2018, 05:24
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Самарцы стали больше путешествовать
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9 февраля 2018, 07:05
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Самарские ученые работают над новым космическим спутником
Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».
Планируется, что на основе данных …
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7 февраля 2018, 09:19
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Туры в экзотические страны подешевели на 60%
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2 февраля 2018, 08:33
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Над Самарой взойдет «Кровавая луна»
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26 января 2018, 03:55
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Самарская ракета отправится к Луне
В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет …
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25 января 2018, 07:05
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Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
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19 января 2018, 03:49
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Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца
Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
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18 декабря 2017, 02:05
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Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком
Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи …
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13 декабря 2017, 12:09