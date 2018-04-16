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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.

Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно 
9 апреля 2018, 06:27
Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

12 дней проживания там обойдутся в 9,5 миллиона долларов.
6 апреля 2018, 04:25
К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

Аэронавигационная компания Space Adventures ищет желающих отправиться в космический тур к Луне. Предполагается, что путешественники пролетят в 97 километрах от поверхности спутника Земли. Это самое близкое расстояние до небесного тела, на которое совершались полеты с 1972 года.

В состав 
22 марта 2018, 04:58
Астероид размером со стадион летит к Земле

Астероид размером со стадион летит к Земле

К Земле летит огромный астероид. Астрономы присвоили ему индекс 2018FB. К нашей планете небесное тело движется со скоростью 8 метров в секунду. Его размеры, по подсчетам ученым, сопоставимы с английским стадионом «Уэмбли».

Астероид был открыт в середине марта. Ученые 
20 марта 2018, 05:24
В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо

В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо

Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо, передает местный портал КТВ ЛУЧ.

Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».
 
"На морозе продержались более двух часов, за это время 
24 февраля 2018, 04:16
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review 
18 декабря 2017, 11:00
Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет 

30 октября 2017, 03:07
Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
Как поясняют авторы исследования на страницах зарубежных изданий, гигантский астероид 

22 августа 2017, 05:18
Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.

5 июля 2017, 01:13
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