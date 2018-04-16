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Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной
Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.
Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно …
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9 апреля 2018, 06:27
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
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6 апреля 2018, 04:25
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Астероид размером со стадион летит к Земле
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20 марта 2018, 05:24
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В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо
Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо, передает местный портал КТВ ЛУЧ.
Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».
"На морозе продержались более двух часов, за это время …
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24 февраля 2018, 04:16
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review …
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18 декабря 2017, 11:00
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Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита
Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет …
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30 октября 2017, 03:07
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Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года
Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
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22 августа 2017, 05:18
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Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю
Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.
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5 июля 2017, 01:13