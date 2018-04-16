В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо передает местный портал КТВ ЛУЧ.



Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».



"На морозе продержались более двух часов, за это время … Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо,Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный»."На морозе продержались более двух часов, за это время