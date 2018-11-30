Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.

Как поясняют авторы исследования на страницах зарубежных изданий, гигантский астероид …