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NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию
NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.
Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом …
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23 апреля 2018, 09:43
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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
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16 апреля 2018, 03:30
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NASA создает робопчел для исследования Марса
NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Марса. Робопчелы своими размерами булут сопоставимы со своими биологическими прототипами; При этом, они получат увеличенные крылья. Они будут необходимы для стабильных полетов в условиях разряженной атмосферы Красной планеты.
Разработчики …
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2 апреля 2018, 07:21
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Астероид размером со стадион летит к Земле
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20 марта 2018, 05:24
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Миссия "Маринер-10" обнаружила черное НЛО над Луной
В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
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8 декабря 2017, 05:18
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Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита
Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет …
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30 октября 2017, 03:07
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Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года
Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
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22 августа 2017, 05:18