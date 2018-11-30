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Материалы по теме:

NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию

NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию

NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.

Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом 
23 апреля 2018, 09:43
К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле движется очередной огромный астероид. Небесное тело, которому присвоен индекс 2013 US3, сопоставим по своим размерам с Эйфелевой башней. Больше всего он приблизится к Земле 29 апреля - на расстояние 3,87 миллиона километров. Обычно 2013 US3 движется по орбите 
16 апреля 2018, 03:30
NASA создает робопчел для исследования Марса

NASA создает робопчел для исследования Марса

NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Марса. Робопчелы своими размерами булут сопоставимы со своими биологическими прототипами; При этом, они получат увеличенные крылья. Они будут необходимы для стабильных полетов в условиях разряженной атмосферы Красной планеты.

Разработчики 
2 апреля 2018, 07:21
Астероид размером со стадион летит к Земле

Астероид размером со стадион летит к Земле

К Земле летит огромный астероид. Астрономы присвоили ему индекс 2018FB. К нашей планете небесное тело движется со скоростью 8 метров в секунду. Его размеры, по подсчетам ученым, сопоставимы с английским стадионом «Уэмбли».

Астероид был открыт в середине марта. Ученые 
20 марта 2018, 05:24
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
Миссия

Миссия "Маринер-10" обнаружила черное НЛО над Луной

В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
Как оказалось, таинственный объект на огромной скорости пролетел мимо американского исследовательского корабля. Ученые-уфологи допустили, что «звездолетом» управлял искусственный 

8 декабря 2017, 05:18
Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет 

30 октября 2017, 03:07
Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
Как поясняют авторы исследования на страницах зарубежных изданий, гигантский астероид 

22 августа 2017, 05:18
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