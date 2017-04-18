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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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18 апреля 2017, 10:19
Исследование: Физические нагрузки помогают улучшить зрение

Исследование: Физические нагрузки помогают улучшить зрение

Ученые из Соединенных Штатов рассказали о связи между занятиями спортом и зрением. По их наблюдениям, умеренная физическая нагрузка позволяет улучшить зрение, а интенсивные занятия не окажут такого влияния.
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17 апреля 2017, 05:05
Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Археологи обнаружили в Брянской области «палеолитическую Венеру»

Статуэтка «палеолитической Венеры», сделанная доисторическим мастером из бивня мамонта, обнаружена учеными РАН при раскопках в Брянской области. Она относится к годам ледникового периода.
Фигур настолько хорошей сохранности на планете лишь несколько десятков. А потому обнаружение артефакта уже признали важным научным 

17 апреля 2017, 03:20
Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Специалисты Калифорнийского университета изобрели стекло для смартфонов, которое обладает возможностью самовосстановления. По словам ученых, их вдохновителем был персонаж комиксов «Люди Икс» Росомаха.
Как заявил представитель группы исследователей Чао Ван, стекло чрезвычайно устойчиво к возникновению царапин и трещин. Его применение в 

17 апреля 2017, 03:17
Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
По словам физика из Соединенных Штатов, одними из основных причин того, что цивилизации покидают свои 

17 апреля 2017, 11:39
Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна

Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна

Ученые установили, что горячие фонтаны воды бьют из ледяного покрова спутника Сатурна Энцелада. Это открытие было сделано во время пролета космического аппарата «Кассини» в полусотне километров от южного полюса спутника.
Новая информация свидетельствует о том, что на небесном теле имеются 

14 апреля 2017, 12:25
Российского робота-космонавта Федора научили стрелять с двух рук

Российского робота-космонавта Федора научили стрелять с двух рук

Космический человекоподобный робот Федор отечественного производства теперь может стрелять с обеих рук. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
В процессе тренировочной стрельбы робот получает новые навыки, мгновенно расставляет приоритеты и принимает решения. При этом главной целью ученых является создание именно 

14 апреля 2017, 09:52
Ученые обнаружили на Юпитере огромное золотое пятно

Ученые обнаружили на Юпитере огромное золотое пятно

Золотое пятно нашла группа английских, японских и американских ученых на Юпитере. Оно находится возле северного полюса планеты, имеет длину 24 тыс. км. и ширину 12 тыс. км.
Температура в центре этого атмосферного образования порядка 700 кельвинов. Это на 200 кельвинов 

12 апреля 2017, 03:38
Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Ученые из Соединенных штатов обнародовали фотографии астероида 2017 BQ6, который проследовал мимо нашей планеты 7 февраля. Этот космический объект имеет неправильную форму и вращается вокруг своей оси.
Снимки 2017 BQ6 были сделаны обсерваторией Голдстоун в Южной Калифорнии. На них различимы 

14 февраля 2017, 11:43
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили разместить специальный телескоп на расстоянии полутора миллионов километров от Земли. По мнению специалистов, это необходимо для наблюдения астероидов, приближающихся к нашей планете со стороны Солнца и угрожающих человечеству.
Такая идея была озвучена во время конференции «Физика космоса». 

2 февраля 2017, 05:14
Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Сегодня над Землей пронесется неизвестный астероид

Американские ученые из агентства NASA рассказали об астероиде размером 20-30 метров, который пройдет недалеко от Земли в самое ближайшее время. Об этом сегодня информируют зарубежные агентства.
По мнению ученых из Соединенных Штатов, не исключена вероятность того, что в перспективе он 

30 января 2017, 10:34
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