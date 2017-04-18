Опасный астероид 2014 JO25 проследует мимо нашей планеты в ночь со среды на четверг. Об этом информирует онлайн-обсерватория Slooh.
Астероид пролетит на минимальном за 400 лет расстоянии. По оценкам ученых, он не будет нести непосредственной угрозы.
Этот небесный объект был обнаружен в 2014 году автоматизированным телескопом Маунт-Леммон. Диаметр космического тела - от 640 м. до 1,5 км. Он пролетит на расстоянии 1,77 млн. км. При этом будет зафиксирована рекордная для астероида скорость - 33 метра в секунду.
За редким явлением можно будет наблюдать даже в небольшие телескопы. Астероид будет отчетливо различим из-за его блестящей поверхности.
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