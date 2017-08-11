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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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9 августа 2017, 12:41
Когда пролетаешь над Землей со скоростью 28 000 км/ч

Когда пролетаешь над Землей со скоростью 28 000 км/ч

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Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце 
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Почему кухонные губки могут быть смертельно опасными?

Почему кухонные губки могут быть смертельно опасными?

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1 августа 2017, 03:13
Ученые объявили об угрозе с Марса

Ученые объявили об угрозе с Марса

Поверхность Марса может оказаться гораздо опаснее, чем считалось ранее. Шотландские ученые после серии экспериментов пришли к выводу, что поверхность Красной планеты очень ядовита. По сообщению исследователей, там есть опасные вещества -  перхлораты, соли и эфиры хлорной кислоты, которые уничтожат любые 
24 июля 2017, 03:42
Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ

Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ

Как сообщает The Times, исследователи из Университета Лестера в течение 5 лет наблюдали за образом жизни более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет и установили, что длительное управление автомобилем является причиной снижения уровня интеллекта.

Ученые проанализировали все 

24 июля 2017, 02:34
Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
Небесное тело относится к большим космическим объектам или так называемым «космическим скалам», как их 

20 июля 2017, 09:57
NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

По последним сообщениям американского космического агентства, в рамках миссии NEOWISE в 2016 году было зафиксировано 97 ранее неизвестных объектов, в числе которых 28 - околоземных, 64 - из главного пояса астероидов и 5 комет. 10 из них классифицированы как потенциально 

7 июня 2017, 11:05
Космический скиталец: 1 июня рядом с Землей пролетит гигантский астероид

Космический скиталец: 1 июня рядом с Землей пролетит гигантский астероид

В летний день сравнительно недалеко от нашей планеты промчится огромный астероид. Об этом сообщают мировые издания со ссылкой на прогнозы астрономов.
Как отмечается, гигантский космический объект максимально приблизится к Земле около полудня по московскому времени. Расстояние будет составлять порядка 3 

1 июня 2017, 10:08
Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида

Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида

Станции американского космического агентства NASA сделали первые фотографии большого астероида 2014 JO25. Небесное тело сейчас находится на максимально близком расстоянии с нашей планетой.
Астероид внешним видом напоминает гантель или сапог, говорят специалисты. Вследствие этого можно проводить аналогию с кометой Чурюмова-Герасименко, 

20 апреля 2017, 09:29
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