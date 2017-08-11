Как сообщают специалисты Европейского космического агентства, огромный астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября. Он проследует мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что по вселенским меркам очень мало.
Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что столкновения с Землей не случится, и людям не стоит переживать по поводу катастрофических последствий. Исследователи намерены детально изучить астероид, когда он окажется в зоне видимости.
Кстати говоря, это же небесное тело было замечено недалеко от Земли пять лет назад. Тогда оно располагалось на расстоянии, в два раза превышающем нынешние показатели.
|
Недоступный абонент: Сутки без телефонных уведомлений меняют жизнь людей
Ученые из Университета Карнеги-Меллона осуществили серию исследований и выяснили, что отключение телефонных уведомлений на непродолжительное время может принести пользу для здоровья.
|
9 августа 2017, 12:41
|
Когда пролетаешь над Землей со скоростью 28 000 км/ч
|
4 августа 2017, 04:36
|
Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз
В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце …
|
4 августа 2017, 09:30
|
Почему кухонные губки могут быть смертельно опасными?
Группа немецких ученых сделала вывод, что обращение с таким повседневным предметом, как губка для мытья кухонной утвари, угрожает здоровью большинства домохозяек.
Сотрудники Высшей школы из города Фуртванген (Шварцвальд) изучили порядка 40 использованных губок для мытья посуды. Исследование проводилось с целью выявления …
|
1 августа 2017, 03:13
|
Ученые объявили об угрозе с Марса
Поверхность Марса может оказаться гораздо опаснее, чем считалось ранее. Шотландские ученые после серии экспериментов пришли к выводу, что поверхность Красной планеты очень ядовита. По сообщению исследователей, там есть опасные вещества - перхлораты, соли и эфиры хлорной кислоты, которые уничтожат любые …
|
24 июля 2017, 03:42
|
Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ
|
24 июля 2017, 02:34
|
Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля
Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
|
20 июля 2017, 09:57
|
NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли
|
7 июня 2017, 11:05
|
Космический скиталец: 1 июня рядом с Землей пролетит гигантский астероид
В летний день сравнительно недалеко от нашей планеты промчится огромный астероид. Об этом сообщают мировые издания со ссылкой на прогнозы астрономов.
|
1 июня 2017, 10:08
|
Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида
Станции американского космического агентства NASA сделали первые фотографии большого астероида 2014 JO25. Небесное тело сейчас находится на максимально близком расстоянии с нашей планетой.
|
20 апреля 2017, 09:29