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На втором месте этого списка находится гипоксия. Марсианская атмосфера на 95% состоит из углекислого газа.

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Минстрой России предложил создать реестр специализированных похоронных служб, а также ввести штрафы до 250 тысяч рублей для организаций, ведущих деятельность без включения в перечень. В ведомстве отмечают, похоронное обслуживание населения является одной из наиболее социально значимых сфер. Каждый год в 

7 марта 2017, 02:46
Эксперты заявили об опасности запуска ракет SpaceX с астронавтами

Эксперты заявили об опасности запуска ракет SpaceX с астронавтами

Ученые из комитета советников NASA по вопросам МКС послали руководству американского космического ведомства письмо с предупреждением о вероятных опасностях запуска ракет компании SpaceX с астронавтами. Об этом информирует The Wall Street Journal. В NASA собираются разобраться в данной ситуации в 

7 ноября 2016, 09:14
ЦУП скорректирует орбиту МКС для возвращения космонавтов на Землю

ЦУП скорректирует орбиту МКС для возвращения космонавтов на Землю

Высоту орбиты Международной космической станции собираются скорректировать с целью обеспечения посадки пилотируемого корабля "Союз-ТМА-19М" и запуска нового "Союза-МС". Операция запланирована на среду, 8 июня. Информацию на этот счет обнародовали специалисты Центра управления полетами.
Также официальные источники сообщают, что посадка корабля 

7 июня 2016, 03:16
В блогах: Игоря Лосева провожало людское море

В блогах: Игоря Лосева провожало людское море

Блогер Игорь Кондратьев побывал на похоронах главврача клиник Самарского медуниверситета Игоря Лосева, скоропостижно скончавшегося 30 апреля. "Сотни и сотни людей собрались у корпуса СамГМУ на Гагарина, чтобы проводить в последний путь доктора с большой буквы. Пришли студенты, друзья и 
6 мая 2016, 07:05
SpaceX анонсировала запуск корабля на Марс в 2018 году

SpaceX анонсировала запуск корабля на Марс в 2018 году

Сотрудники компании-разработчика SpaceX из Соединенных Штатов сообщают, что космический корабль Dragon, вполне вероятно, отправится на Марс уже в 2018-м. Информацию об этом распространили международные и отечественные информагентства. Судя по высказываниям экспертов, аппарат сможет совершить посадку «где угодно в Солнечной системе». 

28 апреля 2016, 09:11
Ракета-носитель «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник Сентинель-1В

Ракета-носитель «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник Сентинель-1В

22 апреля ракета-носитель «Союз-СТ» производства самарского ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России, вывела на околоземную орбиту спутник "Сентинель-1В".
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В России на организацию похорон начнут выдавать наследникам до 100 тысяч рублей

В России на организацию похорон начнут выдавать наследникам до 100 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет выделять на похороны в отдельных случаях до 100 тысяч рублей из наследованных денежных средств.
 
Таким образом, предельная сумма, которую могут получить наследники со счета наследодателя до истечения 6 месяцев с даты 
9 марта 2016, 09:59
Ученые изобрели космический корабль для сбора мусора

Ученые изобрели космический корабль для сбора мусора

Аппарат будет собирать и перерабатывать отходы в топливо, необходимое для дальнейшего его движения в пространстве.
 
Научные работники из Университета Цинхуа КНР придумали, как бороться с космическим мусором.
 
Они изобрели уникальный аппарат, который собирает мусор в околоземном пространстве в 
9 декабря 2015, 11:05
Космический парусник LightSail сделал свое первое селфи в космосе

Космический парусник LightSail сделал свое первое селфи в космосе

После многочисленных попыток космическому зонду LightSail удалось развернуть свои паруса. Первое селфи, выполненное аппаратом на околоземной орбите, послужило доказательством успешности его миссии.
Космический парусник LightSail имеет четыре солнечных треугольных паруса и три спутника CubeSat. Парус общей площадью в 32 квадратных метра 
10 июня 2015, 07:04
Похороненный заживо младенец выжил, проведя под землей 8 дней

Похороненный заживо младенец выжил, проведя под землей 8 дней

На юге Китая обнаружен живым похороненный заживо малыш. На кладбище региона Гуанси прохожая услышала детский плач. Источник звука находился под землей. Женщина сообщила о произошедшем в полицию, после чего из-под земли достали картонную коробку с младенцем.
Родители похоронили мальчика, родившегося 
14 мая 2015, 07:51
NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

В США уже через 3 года намерены отказаться от услуг России по доставке астронавтов к Международной космической станции. Компаниям Boeing и SpaceX будет выделено около 7 миллиардов долларов на завершение разработки собственного пилотируемого корабля к 2017 году.

С 2011 года на 

17 сентября 2014, 02:23
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