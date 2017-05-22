Американская компания Elysium Space предлагает необычную услугу по захоронению праха умерших в открытом космосе. Для этого на космическом корабле появится особое место, где пепел будет путешествовать по орбите 2 года.
За такой полет нужно будет заплатить 2,5 тысячи долларов. Корабль выйдет на околоземную орбиту и станет кружить на протяжении указанного времени. Далее специфический катафалк с прахом людей сгорит в газовой оболочке нашей планеты.
На сегодняшний день на корабле выкуплено 100 мест. Впрочем, интересующихся этой темой хватает, а запросы по поводу бронирования все приходят в компанию Elysium Space. Старт "катафалка" состоится в конце этого года. Корабль выведет в космос ракета Falcon 9 производства Space X.
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