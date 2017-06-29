5
30
58
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие

Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие

Наличие высокого уровня IQ в детстве связано с большей продолжительностью жизни. Это показало исследование специалистов Эдинбургского университета.
На протяжении долгих лет ученые наблюдали более чем за 65 000 человек. Исследование началось еще в 1947 году, когда участникам было 11 лет. 

29 июня 2017, 03:19
Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Первый в истории «космический лифт» появится к 2050 году. Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, благодаря полученному средству передвижения можно будет доставлять грузы на орбиту в кратчайшее время.
Сейчас основная задача состоит в создании сверхпрочного троса длиной свыше 100 километров. 

29 июня 2017, 12:18
Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Специалисты Техасского университета рассказали о новом способе удаления плохих воспоминаний. Как поясняют ученые, формирование негативных ассоциаций идет при помощи особых процессов в нейронах. Если оказать на них влияние, то испытуемого вполне можно оградить от нежелательных тревожных ощущений.
В процессе экспериментов 

28 июня 2017, 05:14
Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан

Ученые рассказали о катастрофе, ожидающей мировой океан

Германские исследователи рассказали о страшной катастрофе, которая может ожидать мировой океан. Она будет аналогична той, что уже была в далеком прошлом.
Тысячи лет назад многие водные обитатели и сухопутные животные вымерли: климат тогда резко изменился, а представители фауны не успели 

28 июня 2017, 10:02
15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету

15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету

15-летний учащийся из Англии открыл новую планету. Это он сделал на третий день своей стажировки в Кильском университете.
Работая с одной из компьютерных программ, юноша обнаружил потемнение в свечении далекой звезды. Как выяснилось впоследствии, это была планета, прежде неизвестная астрономам.

20 июня 2017, 10:05
Ученые предсказали скорое столкновение Земли с другой планетой

Ученые предсказали скорое столкновение Земли с другой планетой

Ученые установили, что через сто лет наша планета может столкнуться с другой. Гигантский космический объект, соизмеримый с Марсом, движется по направлению к Земле, утверждает астрофизик Роберто Антезана.
В процессе наблюдения за ночным небом с помощью мощного телескопа в Чили специалист 

9 июня 2017, 02:09
«Кассини» снял гигантские ураганы на поверхности Сатурна

«Кассини» снял гигантские ураганы на поверхности Сатурна

Космический аппарат "Кассини" осуществил пролет через пустоту между кольцами Сатурна и планетой-гигантом. При этом были сделаны детальные снимки ураганов в верхних слоях атмосферы, информирует американское космическое агентство.
Ни один из исследовательских зондов не подбирался так близко к Сатурну, утверждают руководители 

27 апреля 2017, 05:20
NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты

NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты

Американское космическое ведомство проинформировало общественность об обнаружении новой планеты. По весу и удаленности от своего солнца она напоминает Землю, утверждают ученые.
Небесному телу дали наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb. Оно располагается в 13 тысячах световых лет от нашей планеты. Поверхность космического объекта покрыта 

27 апреля 2017, 09:14
Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету

Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету

Астрофизики обнаружили в созвездии Кита планету, которая может оказаться обитаемой. Об этом открытии речь идет на страницах издания Nature. LHS 1140b вращается вокруг красного карлика LHS 1140. По словам ученых, в пределах этой космической зоны на небесных объектах может быть 

20 апреля 2017, 03:39
Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна

Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна

Ученые установили, что горячие фонтаны воды бьют из ледяного покрова спутника Сатурна Энцелада. Это открытие было сделано во время пролета космического аппарата «Кассини» в полусотне километров от южного полюса спутника.
Новая информация свидетельствует о том, что на небесном теле имеются 

14 апреля 2017, 12:25
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
На предоставленных фотоматериалах видно, как некий объемный объект движется 

6 апреля 2017, 09:57
Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые из Соединенных Штатов и Франции доказали, что на спутнике Сатурна Энцеладе есть подповерхностный теплый океан, в недрах которого может присутствовать жизнь. Рассказ об этом исследовании появился на страницах издания Nature Astronomy.
Как рассказывают планетологи, они обнаружили интенсивное тепловое излучение, 

14 марта 2017, 11:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна