По прогнозу западных ученых, в будущем вокруг нашей планеты могут появиться кольца, подобные тем, что находятся вокруг Сатурна. Эта версия появилась после тщательного анализа изображений поверхности Сатурна, полученных аппаратом «Кассини».
В процессе изучения изображений исследователи допустили, что в определенный момент вокруг Земли станут скапливаться объекты, которые в дальнейшем образуют кольца. Сейчас кольца есть у разных планет Солнечной системы, в числе которых Нептун, Уран и Юпитер, а также у ряда астероидов. В качестве «донора» колец для Земли будет Луна, которая, по расчетам, все больше отдаляется от нашей планеты. Как поясняют ученые, в определенный момент спутник начнет вновь приближаться, и под действием сил гравитации взорвется. В итоге образуются маленькие куски, из которых соберется земное кольцо.
Ученые напоминают: ранее Марс имел кольца, со временем превратившиеся в спутники Деймос и Фобос. Некоторое время назад исследователи предсказали последнему разрушение после того, как он примет форму кольца.
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