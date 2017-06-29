Отличники-долгожители: Высокий IQ в детстве гарантирует долголетие Наличие высокого уровня IQ в детстве связано с большей продолжительностью жизни. Это показало исследование специалистов Эдинбургского университета.

На протяжении долгих лет ученые наблюдали более чем за 65 000 человек. Исследование началось еще в 1947 году, когда участникам было 11 лет. …