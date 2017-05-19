Специалисты из Соединенных Штатов провели исследования, посвященные проблеме повышения уровня Мирового океана. По итогам этой работы они высказали предположение, какие именно города Земли первыми окажутся под водой.
Дан был прогноз развития событий к 2050 году. К этому времени уровень мирового океана поднимется минимум на 20 сантиметров. На тот момент частота наводнений на планете возрастет в два раза.
Первые удары придутся на Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Вместе с ними пострадают населенные пункты на атлантическом побережье Европы.
Но хуже всего придется городам, где для затопления хватит повышения уровня моря лишь на 5 сантиметров. Это, например, Абиджан в Кот-д’Ивуаре или индийские города Кочин и Мумбаи.
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