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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев обнаружил в снегах Антарктиды неопознанный предмет, который, как утверждается, может быть кораблем пришельцев. Свое открытие специалист сделал, когда исследовал многочисленные снимки земной поверхности.
На одном из изображений он рассмотрел неопознанный гигантский предмет, частично покрытый 

18 мая 2017, 10:22
Уфологи обнаружили древний танк-НЛО на поверхности Луны

Уфологи обнаружили древний танк-НЛО на поверхности Луны

На спутнике Земли уфологи рассмотрели объект, который они назвали древним внеземным танком, принадлежащим представителям инопланетного разума. На полученных изображениях можно рассмотреть загадочный предмет, который явно выделяется на лунной поверхности.
О находке рассказал известный уфолог Тайлер Глокнер. Он уверен, что в 

12 мая 2017, 01:12
Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете

Марсоход зафиксировал живую человекоподобную фигуру на Красной планете

В объектив камер марсохода попала живая человекоподобная фигура. Один из виртуальных исследователей космического пространства рассмотрел на снимках с Красной планеты гуманоида.
Специалист детально проанализировал снимки и выступил с заявлением, что на них изображено существо, принявшее позу для медитации. Таким образом, 

5 мая 2017, 03:07
«Припаркованный» на орбите корабль пришельцев засняли уфологи

«Припаркованный» на орбите корабль пришельцев засняли уфологи

В Интернете появилось изображение объекта, который американские уфологии считают кораблем представителей иной цивилизации. В момент наблюдений он находился на земной орбите.
Специалисты организации Secure Team 10 наблюдали, как по небу синхронно перемещались 3 мерцающих точки. По словам экспертов, это были 

4 мая 2017, 09:29
Уфологи обнаружили на Луне таинственный вход в «подземелье»

Уфологи обнаружили на Луне таинственный вход в «подземелье»

Уфологии разместили статью в издании Journal of Space Exploration, где идет речь о таинственном сооружении, якобы увиденном на фотографиях лунной поверхности. Изображения были получены камерами на космических аппаратах Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter.
Сначала специалисты приняли объект за своеобразные 

2 мая 2017, 09:35
В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

В египетском храме Карнак ученые нашли древние фрески с изображениями, которые могут быть приняты за НЛО. По словам экспертов, они обнаружили схему звездного неба с загадочными объектами.
Фреска выполнена на потолке гробницы. На ней различимы известные в настоящее время созвездия. 

19 апреля 2017, 09:54
Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

Палеонтологи обнаружили «парк Юрского периода» на побережье Австралии

На территории Австралии ученые нашли следы 21 вида динозавров. Они располагаются на 25-километровом участке береговой линии к северу от Брума, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology.
Палеонтологи установили различные типы следов доисторических животных, в числе которых - единственное свидетельство существования 

28 марта 2017, 01:59
На юге Австралии найдены следы древнейшей стоянки человека

На юге Австралии найдены следы древнейшей стоянки человека

В австралийской пещере Варрати, расположенной в горном хребте Флиндерс, ученые нашли следы стоянки древних людей. По мнению экспертов, этому историческому объекту не менее 49 тыс лет. В пещере археологи обнаружили обработанные камни и кости.
Как утверждают ученые, древнее племя добывало 

3 ноября 2016, 02:01
Медики из Австралии заявляют о победе над СПИДом

Медики из Австралии заявляют о победе над СПИДом

Коллектив австралийских иммунологов рассказал о победе над смертельно опасным недугом. В стране в последнее время заметно сократилась смертность, связанная с ВИЧ-инфекцией.
На протяжении последних десяти лет в Австралии не менее 1000 пациентов ежегодно уходили из жизни от СПИДа. Однако в 

11 июля 2016, 11:18
Ученые признали австралийских аборигенов людьми

Ученые признали австралийских аборигенов людьми

Разговоры по поводу того, кто были первые обитатели на континенте Австралия, ведутся много лет. Очередное исследование было призвано внести определенную ясность в этот вопрос, сообщает ftimes.ru.
Как сообщается, исследователи обнаружили ДНК, которая свидетельствует, что именно австралийские аборигены являлись коренными жителями 

8 июня 2016, 01:57
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