Уфолог-любитель снял в небе над Австралией таинственный неопознанный летающий объект. Эти изображения появились в Сети.
На кадрах отчетливо видна короткая яркая вспышка на ночном небе. Из нее неожиданно выплывает вытянутый и заостренный с одного конца объект. На его краях различимо красное свечение, которое, по словам экспертов, напоминало крылья.
Эта запись была сделана в апреле этого года. Однако в Интернете ее разместили только сейчас. В описании автор отметил, что был очень удивлен двойной вспышкой на небе, после которой возник летящий на небольшой высоте с большой скоростью объект.
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