Коллектив австралийских иммунологов рассказал о победе над смертельно опасным недугом. В стране в последнее время заметно сократилась смертность, связанная с ВИЧ-инфекцией.

На протяжении последних десяти лет в Австралии не менее 1000 пациентов ежегодно уходили из жизни от СПИДа. Однако в …