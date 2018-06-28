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Выплатить 3,8 млн рублей обязали минсоцдем Самарской области
Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому Министерство социально-демографической политики Самарской области должно заплатить более 3 миллионов 800 тысяч рублей Ставропольскому району. Дело в том, что последний, исполняя требования федерального закона, предоставил жилплощадь из муниципального …
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21 июня 2018, 08:01
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Компании "Волготанкер" могут вернуть 10 судов
Арбитражный суд Москвы признал недействительными несколько договоров купли-продажи водного транспорта, как сообщает "Коммерсант". В 2009 году их заключил конкурсный управляющий Александр Волжанин с ООО "Многопрофильная фирма "Консалтсервис". Общая сумма сделки составила чуть более 11.5 миллионов рублей. После чего новый владелец …
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21 июня 2018, 09:01
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов
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19 июня 2018, 01:24
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Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины
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1 июня 2018, 10:07
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом
Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями …
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4 мая 2018, 08:09
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В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке
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15 марта 2018, 04:30