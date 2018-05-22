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Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель
Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная …
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10 мая 2018, 09:28
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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
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4 мая 2018, 09:13
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Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы
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25 апреля 2018, 04:34
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Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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14 апреля 2018, 12:37
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Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
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17 марта 2018, 10:57
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Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review …
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18 декабря 2017, 11:00
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«Звезда смерти»: Астрономы обнаружили небесное тело, поглотившее более десяти двойников Земли
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26 сентября 2017, 10:39
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Китайские ученые открыли две звезды, летящие с невероятной скоростью
Исследователь из КНР Ян Хуан открыл две сверхбыстрые звезды. С группой исследователей он использовал четырехметровый космический телескоп LAMOST, считающийся одним из наиболее крупных на планете.
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6 сентября 2017, 12:28