Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта! В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои … В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои