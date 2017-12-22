Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
Об открытии заявил коллектив специалистов из университета Торонто. Ученые исследовали большое захоронение животных кембриджского периода. Примерный возраст останков хищника - 508 млн. лет. Эти амфибии были примерно 2 см в длину, они имели прочную для аналогичных видов кожу, усеянную шипами. Последние защищали этого представителя фауны от давления на глубине.
У необычного создания было 3 ряда острых зубов. По мнению экспертов, большую часть жизни морской хищник проводил в воде, скрываясь между камней.
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