|
Озоновая дыра над Антарктидой затянулась
Европейское космическое агентство сообщило о том, что гигантская озоновая дыра над Антарктидой затянулась. Оказалось, что это произошло еще 26 ноября прошлого года. Вывод был сделан на основе данных исследования атмосферы, пишут «Известия».
Впервые озоновая дыра над Южным полюсом …
|
12 июля 2018, 11:01
|
Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака
Американские ученые опубликовали доклад о лабораторных исследованиях, доказавших, что приготовление блюд в поврежденной антипригарной посуде может вызвать рак. Особенно опасны царапины на тефлоновых покрытиях, оставленные, например, металлическими ложками. Микроскопические частицы вещества попадают в организм человека вместе с едой. Перфтороктановая кислота, …
|
27 июня 2018, 02:21
|
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
|
17 мая 2018, 07:00
|
Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым
|
11 мая 2018, 12:43
Мы Вам перезвоним!