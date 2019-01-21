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Озоновая дыра над Антарктидой затянулась

Озоновая дыра над Антарктидой затянулась

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Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети 

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11 мая 2018, 12:43
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