Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих информацию об уровне морально-психического состояния жителей Англии. В первой базе были сведения о семейном положении 30 000 человек и их оценке своего статуса. Другая база содержала аналогичную информацию, но уже о 350 000 жителей Великобритании.
Как утверждают специалисты, они выяснили в результате тщательного анализа, что высокий уровень удовлетворенности жизнью чаще был у женатых людей. Большинство из них отмечало, что положительные стороны брака не пропадают с течением времени. Женатые и замужние люди все равно ощущали себя счастливее одиноких.
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