Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.

В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до …