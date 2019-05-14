4
54
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется 
13 мая 2019, 06:53
«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

Жители Самары опять обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии чемпионата мира по футболу. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто героически, вопреки всему борется за жизнь.
 
«Не все туи на Московском шоссе погибли. 
9 мая 2019, 12:08
Самолет экс-губернатора Самарской области приватизируют и выставят на продажу

Самолет экс-губернатора Самарской области приватизируют и выставят на продажу

Самолет бывшего губернатора Самарской области Константина Титова снова выставят на продажу. Теперь ВИП-борт ТУ-154М включили в план приватизации на 2019-2021 годы. 

«Приватизация указанного имущества связана с отсутствием потребности в нем для нужд органов власти Самарской области и подведомственных им хозяйствующих 
11 апреля 2019, 08:55
На первоочередные противоаварийные работы на самарской Фабрике-кухне потратят 232,4 млн рублей

На первоочередные противоаварийные работы на самарской Фабрике-кухне потратят 232,4 млн рублей

В самарской Фабрике-кухне должны провести первоочередные противоаварийные работы. Подрядчика, который выполнит эту задачу, ищет Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Судя по документам с сайта госзакупок, стартовая цена контракта составляет 232,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что в июне этого года начнется 
10 апреля 2019, 05:04
В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Детектив Артур Бранд обнаружил произведение искусства, которое было похищено много лет назад. Речь идет о картине Пабло Пикассо «Бюст женщины», написанной в 1938 году. На ней великий художник изобразил свою возлюбленную Дору Маар.

Произведение искусства находилось в коллекции саудовского 
27 марта 2019, 03:41
Житель Калининградской области решил продать картину Леонардо да Винчи за 5,3 миллиарда рублей

Житель Калининградской области решил продать картину Леонардо да Винчи за 5,3 миллиарда рублей

Житель города Мамоново Калининградской области выставил на продажу картину Леонардо да Винчи. Объявление размещено на сайте Avito. Полотно «Молодая девушка в мехах» владелец оценил в 5,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что холст находится в Германии.

Продавец картины 
2 августа 2018, 02:30
Завалялась в гараже: пенсионер нашел среди хлама картину стоимостью 15 млн долларов

Завалялась в гараже: пенсионер нашел среди хлама картину стоимостью 15 млн долларов

В Соединенных Штатах у пенсионера была неожиданно обнаружена картина известного художника Джексона Поллока. Полотно оценивается в $15 млн, сообщают американские издания.
Картина пылилась в гараже пожилого мужчины, который задумал перебрать старые вещи перед переездом в дом престарелых. По рекомендации знакомого 

14 июня 2017, 12:35
Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине

Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине

Живописец из Соединенных Штатов Люк МакГарри запечатлел наиболее важные события 2015 года на одной картине. Здесь, по его задумке, есть все самое значимое, что случилось в политике, общественной жизни, спорте, культуре в уходящем году. В том числе, трагедии и уход 
15 декабря 2015, 12:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх