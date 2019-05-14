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В Самарской области посчитают мусор
В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется …
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13 мая 2019, 06:53
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«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги
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9 мая 2019, 12:08
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Самолет экс-губернатора Самарской области приватизируют и выставят на продажу
Самолет бывшего губернатора Самарской области Константина Титова снова выставят на продажу. Теперь ВИП-борт ТУ-154М включили в план приватизации на 2019-2021 годы.
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11 апреля 2019, 08:55
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На первоочередные противоаварийные работы на самарской Фабрике-кухне потратят 232,4 млн рублей
В самарской Фабрике-кухне должны провести первоочередные противоаварийные работы. Подрядчика, который выполнит эту задачу, ищет Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Судя по документам с сайта госзакупок, стартовая цена контракта составляет 232,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что в июне этого года начнется …
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10 апреля 2019, 05:04
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В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад
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27 марта 2019, 03:41
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Житель Калининградской области решил продать картину Леонардо да Винчи за 5,3 миллиарда рублей
Житель города Мамоново Калининградской области выставил на продажу картину Леонардо да Винчи. Объявление размещено на сайте Avito. Полотно «Молодая девушка в мехах» владелец оценил в 5,3 миллиарда рублей. При этом отмечается, что холст находится в Германии.
Продавец картины …
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2 августа 2018, 02:30
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Завалялась в гараже: пенсионер нашел среди хлама картину стоимостью 15 млн долларов
В Соединенных Штатах у пенсионера была неожиданно обнаружена картина известного художника Джексона Поллока. Полотно оценивается в $15 млн, сообщают американские издания.
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14 июня 2017, 12:35
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Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине
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15 декабря 2015, 12:19
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