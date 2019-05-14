Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине Живописец из Соединенных Штатов Люк МакГарри запечатлел наиболее важные события 2015 года на одной картине. Здесь, по его задумке, есть все самое значимое, что случилось в политике, общественной жизни, спорте, культуре в уходящем году. В том числе, трагедии и уход …