Ученые из Соединенных Штатов и Франции доказали, что на спутнике Сатурна Энцеладе есть подповерхностный теплый океан, в недрах которого может присутствовать жизнь. Рассказ об этом исследовании появился на страницах издания Nature Astronomy.

Как рассказывают планетологи, они обнаружили интенсивное тепловое излучение, …