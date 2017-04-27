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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты

NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты

Американское космическое ведомство проинформировало общественность об обнаружении новой планеты. По весу и удаленности от своего солнца она напоминает Землю, утверждают ученые.
Небесному телу дали наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb. Оно располагается в 13 тысячах световых лет от нашей планеты. Поверхность космического объекта покрыта 

27 апреля 2017, 09:14
Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни

Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни

Группа ученых создала план сделать часть Марса более пригодной для жизни, направив туда астероид. Концепция Mars Terraformer Transfer (MATT), поясняют специалисты, сформировала бы устойчивое озеро на поверхности в 2036 году, давая импульс освоению Красной планеты, расселению и коммерческому развитию.
Этот 

26 апреля 2017, 02:03
Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету

Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету

Астрофизики обнаружили в созвездии Кита планету, которая может оказаться обитаемой. Об этом открытии речь идет на страницах издания Nature. LHS 1140b вращается вокруг красного карлика LHS 1140. По словам ученых, в пределах этой космической зоны на небесных объектах может быть 

20 апреля 2017, 03:39
Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Сегодня, 20 апреля, в 10 часов 13 минут по московскому времени с первой площадки космодрома Байконур на международную космическую станцию успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-04» с экипажем очередной экспедиции.

Он состоит из командира корабля Федора Юрчихина и астронавта 
20 апреля 2017, 12:19
Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна

Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна

Ученые установили, что горячие фонтаны воды бьют из ледяного покрова спутника Сатурна Энцелада. Это открытие было сделано во время пролета космического аппарата «Кассини» в полусотне километров от южного полюса спутника.
Новая информация свидетельствует о том, что на небесном теле имеются 

14 апреля 2017, 12:25
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
На предоставленных фотоматериалах видно, как некий объемный объект движется 

6 апреля 2017, 09:57
Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые из Соединенных Штатов и Франции доказали, что на спутнике Сатурна Энцеладе есть подповерхностный теплый океан, в недрах которого может присутствовать жизнь. Рассказ об этом исследовании появился на страницах издания Nature Astronomy.
Как рассказывают планетологи, они обнаружили интенсивное тепловое излучение, 

14 марта 2017, 11:13
Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini смог передать ученым снимки кольца Сатурна с рекордно высоким разрешением. Фотографии были получены лабораторией американского космического агентства NASA.
Недавно межпланетная станция Cassini была выведена на финальный этап своей космической миссии. Изображения с кольцами Сатурна поступали специалистам США и 

31 января 2017, 03:37
NASA: «Кассини» исследует кольца Сатурна до завершения миссии в 2017 году

NASA: «Кассини» исследует кольца Сатурна до завершения миссии в 2017 году

20-летние исследования подходят к концу по причине ограничения топливных элементов. По окончании миссии ученые решили не сбрасывать обломки зонда на луны Сатурна, где возможно присутствие жизни.
23 ноября 2016, 12:14
NASA: Зонд Cassini сделал снимки спутников Сатурна Титана и Пандоры

NASA: Зонд Cassini сделал снимки спутников Сатурна Титана и Пандоры

Специалисты получили очередной снимок с космического аппарата «Кассини», на котором изображены Пандора и Титан – спутники Сатурна. Создается впечатление, что первый из них как бы парит над вторым. Глядя на снимки, специалисты оценивают соотношение размеров космических тел. Диаметр Титана превышает 
6 октября 2015, 01:16
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