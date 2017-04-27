Космический аппарат "Кассини" осуществил пролет через пустоту между кольцами Сатурна и планетой-гигантом. При этом были сделаны детальные снимки ураганов в верхних слоях атмосферы, информирует американское космическое агентство.
Ни один из исследовательских зондов не подбирался так близко к Сатурну, утверждают руководители исследования. При этом отмечается, что несколько дней назад "Кассини" официально начал последнюю фазу своей космической миссии.
Ученые накануне получили массу новой информации по составу недр и атмосферы огромной планеты. Она должна помочь раскрыть тайну рождения колец Сатурна.
Зонд практически коснулся верхнего слоя облаков планеты, проследовав в 3000 километрах от их поверхности. На обратном пути он очень близко подошел к внутренней границе колец – расстояние составляло всего 300 километров.
|
NASA сообщило об обнаружении похожей на Землю ледяной планеты
Американское космическое ведомство проинформировало общественность об обнаружении новой планеты. По весу и удаленности от своего солнца она напоминает Землю, утверждают ученые.
|
27 апреля 2017, 09:14
|
Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни
Группа ученых создала план сделать часть Марса более пригодной для жизни, направив туда астероид. Концепция Mars Terraformer Transfer (MATT), поясняют специалисты, сформировала бы устойчивое озеро на поверхности в 2036 году, давая импульс освоению Красной планеты, расселению и коммерческому развитию.
|
26 апреля 2017, 02:03
|
Астрофизики открыли самую перспективную для жизни планету
|
20 апреля 2017, 03:39
|
Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете
|
20 апреля 2017, 12:19
|
Космический аппарат обнаружил источники жизни на спутнике Сатурна
|
14 апреля 2017, 12:25
|
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО
На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
|
6 апреля 2017, 09:57
|
Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана
Ученые из Соединенных Штатов и Франции доказали, что на спутнике Сатурна Энцеладе есть подповерхностный теплый океан, в недрах которого может присутствовать жизнь. Рассказ об этом исследовании появился на страницах издания Nature Astronomy.
|
14 марта 2017, 11:13
|
Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением
Зонд Cassini смог передать ученым снимки кольца Сатурна с рекордно высоким разрешением. Фотографии были получены лабораторией американского космического агентства NASA.
|
31 января 2017, 03:37
|
NASA: «Кассини» исследует кольца Сатурна до завершения миссии в 2017 году
|
23 ноября 2016, 12:14
|
NASA: Зонд Cassini сделал снимки спутников Сатурна Титана и Пандоры
Специалисты получили очередной снимок с космического аппарата «Кассини», на котором изображены Пандора и Титан – спутники Сатурна. Создается впечатление, что первый из них как бы парит над вторым. Глядя на снимки, специалисты оценивают соотношение размеров космических тел. Диаметр Титана превышает …
|
6 октября 2015, 01:16