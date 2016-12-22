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Названа дата появления Renault Duster нового поколения
Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.
При этом …
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22 декабря 2016, 05:34
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Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России
Обновленный кроссовер Ford Kuga, производство которого налажено в Елабуге, доставлен в дилерские центры 50 российских городов. Модель будет предложена в четырех вариациях. Стоимость наиболее доступной версии стартует с отметки 1 миллион 149 тысяч рублей.
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22 декабря 2016, 02:54
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Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»
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22 декабря 2016, 11:40
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Volvo озвучила российские цены на седан S90 R-Design
В корпорации Volvo назвали российские цены флагманского седана S90 в исполнении R-Design. За версию с 249-сильным бензомотором нужно будет заплатить около трех миллионов рублей. Модификация с 235-сильным дизельным двигателем стоит 3,5 миллиона рублей. Цена топ-варианта с 320-сильным бензиновым агрегатом – …
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21 декабря 2016, 03:45
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KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории
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21 декабря 2016, 01:50
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В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato
Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.
Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.
Сообщается, что новый Cerato …
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19 декабря 2016, 08:41
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В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей
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18 декабря 2016, 11:06
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В Россию приехал новый хэтчбек Citroen DS 3
Французская компания Citroen объявила старт продаж обновленного автомобиля DS 3 на авторынке РФ. Компактный трехдверный хэтчбек предлагается в трех комплектациях.
Базовая комплектация Citroen DS 3 под названием So Chic обойдется российским покупателям в 1 255 000 рублей. Эта версия включает аудиосистему, круиз-контроль, кондиционер и обогрев …
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14 декабря 2016, 03:08
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KIA опубликовала тизер совершенно новой модели
Южнокорейский автомобильный концерн KIA собирается представить совершенно новую модель седана. На специальном промо-сайте разработчики разместили видеоролик, демонстрирующий разгон автомобиля до 244 километров в час. Технические характеристики официально не сообщаются.
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1 декабря 2016, 01:45
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Hyundai представила в Париже концепт RN30 хэтчбека i30 N нового поколения
Компания Hyundai официально представила «заряженный» хэтчбек RN30 Concept на Парижском автосалоне. Новый автомобиль получил 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 380 л.с. В начале 2017 года серийная версия концептуального хэтчбека под названием Hyundai i30 N появится в продаже в Европе.
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30 сентября 2016, 02:14
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Новый хэтчбек Honda Civic представлен официально
Японская корпорация представила европейскую комплектацию нового хэтчбека Honda Civic с наддувными агрегатами. Как говорят эксперты, Honda Civic 2017 окажется длиннее предшественников, но при этом на 15 кг легче благодаря новой платформе. Новинку публично презентуют на Парижском автосалоне.
Машина будет выпускаться на …
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16 сентября 2016, 01:59
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Kia официально рассекретила новый хэтчбек Rio
Корпорация KIA показала официальные фото модели Rio нового поколения, предназначенной для Европы. Над экстерьером нового хэтчбека работали немецкие, американские и южнокорейские дизайнеры. По сравнению с предыдущей версией, изменились габариты автомобиля.
Длина Kia Rio выросла до 4065 мм, ширина до 1725 мм, а …
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1 сентября 2016, 02:23
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Автомобиль KIA Picanto стал в мае лидером продаж в А-классе
Эксперты «Автостата» провели исследование отечественного рынка новых легковых автомобилей сегмента А-класса. По его результатам в мае у микролитражек сменился лидер.
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24 июня 2016, 04:41
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KIA начинает продажи в России обновленного Picanto
Рестайлинговый хетчбэк KIA Picanto появился на отечественном рынке. Модель отличается от предыдущий версии бамперами, иной формой противотуманных фар, дизайном колесных дисков, деталями салона и наличием новых опций.
Хетчбэк, как и прежде, представлен в трехдверном и пятидверном кузове. В экономном …
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12 мая 2015, 01:58
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Обновленный KIA Picanto летом 2015 появится в продаже в России
Во 2-м квартале текущего года в нашей стране можно будет приобрести усовершенствованный автомобиль от Kia – хетчбэк Picanto.
Автомобиль получил обновленный внешний дизайн и новый пакет опций. Так, хетчбэк теперь оснащен мощными прожекторными противотуманными фарами, новыми колесными дисками и бампером. Кроме этого, …
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23 апреля 2015, 05:24