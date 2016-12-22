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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.

При этом 

22 декабря 2016, 05:34
Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Обновленный кроссовер Ford Kuga, производство которого налажено в Елабуге, доставлен в дилерские центры 50 российских городов. Модель будет предложена в четырех вариациях. Стоимость наиболее доступной версии стартует с отметки 1 миллион 149 тысяч рублей.
Линейку силовых агрегатов автоновинки Ford Kuga 

22 декабря 2016, 02:54
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
Volvo озвучила российские цены на седан S90 R-Design

Volvo озвучила российские цены на седан S90 R-Design

В корпорации Volvo назвали российские цены флагманского седана S90 в исполнении R-Design. За версию с 249-сильным бензомотором нужно будет заплатить около трех миллионов рублей. Модификация с 235-сильным дизельным двигателем стоит 3,5 миллиона рублей. Цена топ-варианта с 320-сильным бензиновым агрегатом – 

21 декабря 2016, 03:45
KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

Корпорация KIA разместила третий видеотизер самой быстрой модели в своей истории.  На ролике можно оценить силуэт авто, головную и заднюю оптику, а также колеса и заднюю часть. Презентация автоновинки в кузове фастбэк состоится уже в январе 2017 года.
Новая модель от 

21 декабря 2016, 01:50
В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.

Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.

Сообщается, что новый Cerato 

19 декабря 2016, 08:41
В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

Компания KIA планирует выпустить сразу пять или шесть новых автомобилей, а также две специальные версии для российского рынка. 

Уже в первом полугодии 2017 года в РФ приедут рамный внедорожник KIA Mohave и компактный городской кроссовер KIA Soul, а также «заряженная» версия 

18 декабря 2016, 11:06
В Россию приехал новый хэтчбек Citroen DS 3

В Россию приехал новый хэтчбек Citroen DS 3

Французская компания Citroen объявила старт продаж обновленного автомобиля DS 3 на авторынке РФ. Компактный трехдверный хэтчбек предлагается в трех комплектациях.

Базовая комплектация Citroen DS 3 под названием So Chic обойдется российским покупателям в 1 255 000 рублей. Эта версия включает аудиосистему, круиз-контроль, кондиционер и обогрев 

14 декабря 2016, 03:08
KIA опубликовала тизер совершенно новой модели

KIA опубликовала тизер совершенно новой модели

Южнокорейский автомобильный концерн KIA собирается представить совершенно новую модель седана. На специальном промо-сайте разработчики разместили видеоролик, демонстрирующий разгон автомобиля до 244 километров в час. Технические характеристики официально не сообщаются.
Недавно были обнародованы первые снимки модели под камуфляжем. Эксперты говорят, что 

1 декабря 2016, 01:45
Hyundai представила в Париже концепт RN30 хэтчбека i30 N нового поколения

Hyundai представила в Париже концепт RN30 хэтчбека i30 N нового поколения

Компания Hyundai официально представила «заряженный» хэтчбек RN30 Concept на Парижском автосалоне. Новый автомобиль получил 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 380 л.с. В начале 2017 года серийная версия концептуального хэтчбека под названием Hyundai i30 N появится в продаже в Европе.
Как сообщили 

30 сентября 2016, 02:14
Новый хэтчбек Honda Civic представлен официально

Новый хэтчбек Honda Civic представлен официально

Японская корпорация представила европейскую комплектацию нового хэтчбека Honda Civic с наддувными агрегатами. Как говорят эксперты, Honda Civic 2017 окажется длиннее предшественников, но при этом на 15 кг легче благодаря новой платформе. Новинку публично презентуют на Парижском автосалоне. 

Машина будет выпускаться на 

16 сентября 2016, 01:59
Kia официально рассекретила новый хэтчбек Rio

Kia официально рассекретила новый хэтчбек Rio

Корпорация KIA показала официальные фото модели Rio нового поколения, предназначенной для Европы. Над экстерьером нового хэтчбека работали немецкие, американские и южнокорейские дизайнеры. По сравнению с предыдущей версией, изменились габариты автомобиля. 

Длина Kia Rio выросла до 4065 мм, ширина до 1725 мм, а 

1 сентября 2016, 02:23
Автомобиль KIA Picanto стал в мае лидером продаж в А-классе

Автомобиль KIA Picanto стал в мае лидером продаж в А-классе

Эксперты «Автостата» провели исследование отечественного рынка новых легковых автомобилей сегмента А-класса. По его результатам в мае у микролитражек сменился лидер.
Вместо хорошо известного российским автолюбителям Daewoo Matiz на первую строку данного перечня поднялся KIA Picanto. Его реализация в мае составила 

24 июня 2016, 04:41
KIA начинает продажи в России обновленного Picanto

KIA начинает продажи в России обновленного Picanto

Рестайлинговый хетчбэк KIA Picanto появился на отечественном рынке. Модель отличается от предыдущий версии бамперами, иной формой противотуманных фар, дизайном колесных дисков, деталями салона и наличием новых опций.

Хетчбэк, как и прежде, представлен в трехдверном и пятидверном кузове. В экономном 
12 мая 2015, 01:58
Обновленный KIA Picanto летом 2015 появится в продаже в России

Обновленный KIA Picanto летом 2015 появится в продаже в России

Во 2-м квартале текущего года в нашей стране можно будет приобрести усовершенствованный автомобиль от Kia – хетчбэк Picanto.
Автомобиль получил обновленный внешний дизайн и новый пакет опций. Так, хетчбэк теперь оснащен мощными прожекторными противотуманными фарами, новыми колесными дисками и бампером. Кроме этого, 
23 апреля 2015, 05:24
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