Специалисты из Китая представили гигантского боевого робота Monkey King. В частности, он будет участвовать в так называемых боях роботов.
Это развлечение имеет широкое распространение преимущественно в Японии и Соединенных Штатах. Основное отличие Monkey King от аналогичных конструкций заключается в том, что он может перемещаться на двух конечностях.
Как заявляют инженеры-создатели Monkey King, их детище, имеющее некоторое внешнее сходство с известным персонажем кинофильмов, можно использовать не только в «боевых» целях на огромном ринге. Оно обязательно послужит в научных целях, да и вообще, сферы применения могут оказаться совершенно неожиданными.
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