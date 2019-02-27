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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 
22 февраля 2019, 01:21
Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Необычный случай произошел на днях в небе над штатом Пенсильвания в США. Пассажирский лайнер Boeing 787-9 летел из Лондона в Лос-Анджелес на высоте 11 километров. В какой-то момент машина попала в поток сильнейшего попутного ветра, который придал лайнеру поистине невероятную 
21 февраля 2019, 11:38
С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное 
21 февраля 2019, 08:47
Китаец похудел на 142 килограмма за полгода

Китаец похудел на 142 килограмма за полгода

Жителю Китая по имени Ван Хаонань до последнего времени принадлежало звание одного из самых полных людей в стране. Он весил 334 килограмма. Однако молодой человек стал участником программы одного из медуниверситетов "Найти первого толстяка", в рамках которой трем пациентам с 
18 февраля 2019, 01:19
В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила

В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила

ЧП произошло на днях в китайском городе Чэнду. Там маленькая девочка случайно упала в вольер с пандами. 8-летний ребенок слишком сильно перегнулся через перила и рухнул в ров, отделяющий островок с животными от остальной части заповедника.

Люди, ставшие свидетелями 
12 февраля 2019, 01:12
Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Любовь к модным гаджетам довела жителя Китая до инвалидности. В 2011 году, когда молодому человеку было 17 лет, он продал свою почку, чтобы купить iPhone и iPad. Он отчаянно хотел приобрести устройства, чтобы завоевать уважение одноклассников, но у родителей парня 
10 января 2019, 03:56
В китайском городе запретили праздновать Рождество

В китайском городе запретили праздновать Рождество

Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.

В распоряжении местных властей говорится о том, что местная 
19 декабря 2018, 02:37
В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем

В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем

В воскресенье, 21 октября, в самарском аэропорту «Курумоч» экстренно приземлился самолет рейса № 755 «Краснодар - Новосибирск». Он сел в воздушной гавани в 20:18. Оказалось, что у 48-летней пассажирки - жительницы Магаданской области ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Ей 
22 октября 2018, 08:32
В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области

В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области

В Самарской области в МЧС рассказали об ущербе и последствиях урагана, который прошел через регион в среду, 30 мая. Пострадали восемь человек: шестеро в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани. Повреждения получили около трех десятков машин. Ветер повалил 
31 мая 2018, 04:59
В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной

В ночь на среду, 15 ноября, в Куйбышевском районе Самары горели автосервис и жилой дом. Пожар произошел на улице Главной в 3:24 минуты. По сообщению МЧС, загорелось помещение автосервиса и огонь перекинулся на крышу жилой двухэтажки площадью 250 квадратных метров. 

15 ноября 2017, 10:49
Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей

Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей

90 миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Богатовском районе области. Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, в результате проведенной проверки выяснилось, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара вывозились производственные и бытовые отходы. При этом ущерб 

7 августа 2017, 03:54
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