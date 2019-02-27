Китаец похудел на 142 килограмма за полгода Жителю Китая по имени Ван Хаонань до последнего времени принадлежало звание одного из самых полных людей в стране. Он весил 334 килограмма. Однако молодой человек стал участником программы одного из медуниверситетов "Найти первого толстяка", в рамках которой трем пациентам с …