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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости
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21 февраля 2019, 11:38
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С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи
Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное …
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21 февраля 2019, 08:47
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Китаец похудел на 142 килограмма за полгода
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18 февраля 2019, 01:19
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В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила
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12 февраля 2019, 01:12
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Китаец продал почку, чтобы купить iPhone
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10 января 2019, 03:56
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В китайском городе запретили праздновать Рождество
Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.
В распоряжении местных властей говорится о том, что местная …
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19 декабря 2018, 02:37
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В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем
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22 октября 2018, 08:32
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В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области
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31 мая 2018, 04:59
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В Самаре ночью горели автосервиc и жилой дом на Главной
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15 ноября 2017, 10:49
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Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей
90 миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Богатовском районе области. Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, в результате проведенной проверки выяснилось, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара вывозились производственные и бытовые отходы. При этом ущерб …
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7 августа 2017, 03:54
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