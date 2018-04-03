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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции

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Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.

"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на 
29 марта 2018, 10:45
Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, 
25 марта 2018, 11:29
Расхитителей гробниц поймали в Китае

Расхитителей гробниц поймали в Китае

Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.

Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, 

20 марта 2018, 05:03
В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников

В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников

Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может 
13 марта 2018, 09:09
В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке

В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке

Китайские техники работают над созданием сверхскоростного поезда на магнитной подушке. Ожидается, что он будет введен в строй к 2020 году, и сможет разгоняться до 600 километров в час.

К концу текущего года должно завершиться сооружение основной секции состава. На 
29 января 2018, 10:23
Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

АвтоВАЗ выпустил на дорожные испытания обновленную версию седана Lada Granta. На днях в сети появились его фото. Машина плотно обернута в камуфляжную ленту, однако даже через нее можно кое-что заметить.

Так, видно, что передняя часть авто стала больше напоминать 
17 января 2018, 01:19
Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний

Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний

Новый двигатель Merlin для ракеты Falcon 9 взорвался в процессе испытаний. Катастрофа случилась на полигоне SpaceX в Техасе. О ней рассказывают зарубежные информагентства.
Чрезвычайное происшествие случилось в ходе так называемого квалификационного теста. К счастью, никто из людей при инциденте не 

9 ноября 2017, 12:29
Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

В английском аэропорту Корнуолл на взлетно-посадочной полосе вчера, 26 октября, состоялись испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC). За рулем был известный гонщик Энди Грин.
Уникальный автомобиль имеет длину 13 метров. В ходе пробного заезда пилот разогнал его 322 

27 октября 2017, 02:12
Китай получил первый авианосец

Китай получил первый авианосец

Первый китайский авианосец "Ляонин" прибыл на новую военную базу в районе Циндао для проведения дальнейших испытаний, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Авианесущий крейсер, поступивший на вооружение Народно-освободительной армии Китая в конце сентября 2012 года, до настоящего 

27 февраля 2013, 11:37
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