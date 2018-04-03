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Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции
Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.
"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на …
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29 марта 2018, 10:45
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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Расхитителей гробниц поймали в Китае
Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.
Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, …
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20 марта 2018, 05:03
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В Китае испытывают очки, помогающие ловить преступников
Пекинские полицейские приступили к испытаниям очков, которые помогают ловить преступников. Они оснащены камерой, которая сравнивает лица прохожих с базой данных разыскиваемых нарушителей. При обнаружении преступника на линзы выводится его изображение из картотеки, а также краткая информация. Также электронный гаджет может …
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13 марта 2018, 09:09
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В Китае разрабатывают сверхскоростной поезд на магнитной подушке
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29 января 2018, 10:23
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Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания
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17 января 2018, 01:19
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Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний
Новый двигатель Merlin для ракеты Falcon 9 взорвался в процессе испытаний. Катастрофа случилась на полигоне SpaceX в Техасе. О ней рассказывают зарубежные информагентства.
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9 ноября 2017, 12:29
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Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании
В английском аэропорту Корнуолл на взлетно-посадочной полосе вчера, 26 октября, состоялись испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC). За рулем был известный гонщик Энди Грин.
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27 октября 2017, 02:12
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Китай получил первый авианосец
Первый китайский авианосец "Ляонин" прибыл на новую военную базу в районе Циндао для проведения дальнейших испытаний, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Авианесущий крейсер, поступивший на вооружение Народно-освободительной армии Китая в конце сентября 2012 года, до настоящего …
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27 февраля 2013, 11:37