Первый китайский авианосец "Ляонин" прибыл на новую военную базу в районе Циндао для проведения дальнейших испытаний, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Авианесущий крейсер, поступивший на вооружение Народно-освободительной армии Китая в конце сентября 2012 года, до настоящего …